طريقة عمل الكنافة بحشوة أرخص من الجبنة وطعمها أجمل

تعد الكنافة بالجبنة من أشهى الأكلات الرمضانية التى يحبها الجميع ولكنها تباع فى المحلات بأسعار باهظة وحتى إن تم تجهيزها فى المنزل فستظل تكلفة مكوناتها كبيرة

نعرض لكم طريقة عمل الكنافة بحشوة رخيصة وأحلى من الجبن العكاوى والموتزاريلا بوصفة الشيف نجلاء الشرشابى .



مقادير صينية الكنافة بالمهلبية

كنافة مفتتة

سمنة

كوب لبن

3 ملعقة كبيرة

نشا

ملعقة صغيرة ماء زهر

فول سودانى مجروش

جوز هند

شربات



الكنافة

طريقة عمل صينية الكنافة بالمهلبية

* سيحي زبدة في طاسة على النار ثم اسكبيها على الكنافة المفتتة وضعي سكر البودرة وقلبي جيدا .

* لعمل المهلبية ضعي اللبن المغلي على النار ثم اذيبي النشا فى القليل من اللبن ثم أضيفيه وضعي الفول السودانى المجروش وجوز الهند.

إفردي نصف كمية الكنافة فى صينية وأضيفي المهلبية ثم باقي الكنافة وأدخلى الصينية الفرن حتى تمام اكتمال النضج.

ضعي الشربات على الكنافة ثم زينى الوجه بالمهلبية والفول السودانى المجروش وجوز الهند وبالهنا.