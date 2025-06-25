لوك مختلف.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بظهور لافت

نشرت المطربة كارمن سليمان، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافته.

وظهرت كارمن سليمان ، مرتديه بنطال كلاسيك باللون الاسود، ونسقت معه قميص باللون الابيض، وتوب باللون الاسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد كارمن سليمان ، في المكياج على الألوان الترابية والسوداء التي تبرز جمال عيونها ، كما اختارت أحمر الشفاه باللون البيج اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت كارمن سليمان ، تسريحة ذيل الحصان لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز.

ونعرض لكم صور المطربة كارمن سليمان