مع ارتفاع درجات الحرارة.. كيف تتعامل مع لدغات الناموس وتتفادى مضاعفاتها؟

مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يعود الناموس (البعوض) ليُسبب إزعاجًا يوميًا لعدد كبير من المواطنين، خاصة في المناطق ذات الرطوبة العالية أو المساحات المفتوحة.

ما الذي يحدث عند لدغة البعوض؟

ورغم أن لدغاته ليست خطيرة في أغلب الأحيان، إلا أن التعامل الخاطئ معها قد يؤدي إلى التهابات جلدية ومضاعفات مزعجة.

ويمكن معرفة أسباب تهيج الجلد عند التعرض للدغاع البعوض، وطرق العلاج الفعّالة منزليًا، ومتى يجب اللجوء للطبيب، وتشمل ما يلي:

وعندما يلدغ البعوض الجلد، يقوم بحقن لعاب يحتوي على مواد تمنع تجلط الدم، ما يؤدي إلى رد فعل مناعي يتمثل في حكة واحمرار وتورم.

وتختلف شدة الأعراض من شخص لآخر بحسب حساسية الجهاز المناعي، ووفقًا لما نشر في موقع The Healthy.

أول خطوة للعلاج: لا تخدش مكان اللدغة!

ويحذر الأطباء من حك مكان اللدغة، لأنه قد يهيّج الجلد أو يؤدي إلى إدخال بكتيريا مسببة للالتهابات الجلدية الثانوية.

لذا، فإن الامتناع عن الخدش هو الخطوة الأولى والأهم في العلاج.

أفضل العلاجات المنزلية لتخفيف الحكة والتورم

ـ الكمادات الباردة أو الثلج:

ضعي مكعب ثلج في قطعة قماش واضغطي بها على المنطقة لمدة 10 دقائق لتقليل التورم والحكة.

ـ جل الألوفيرا:

يُستخدم موضعيًا لتهدئة الجلد بفضل خصائصه المضادة للالتهاب.

ـ معجون صودا الخبز:

اخلطي ملعقة من صودا الخبز مع الماء لتكوين عجينة، ثم ضعيها على اللدغة لمدة 10 دقائق.

ـ خل التفاح المخفف:

يُستخدم كمطهر طبيعي، ويمكن وضعه بقطنة على موضع اللدغة لبضع دقائق.

ـ العسل الطبيعي:

توضع طبقة رقيقة منه على الجلد لتقليل الحكة بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا.

ـ زيت شجرة الشاي أو اللافندر:

يُخفف بزيت ناقل (مثل زيت جوز الهند) ويدهن موضعيًا لتهدئة الالتهاب.

متى يجب التوجه للطبيب؟

وينصح الخبراء بعدم التهاون عند التعرض للدغاع البعوض في الحالات التالية:

ـ ظهور تورم مفرط لا يتحسن بعد يومين.

ـ ظهور علامات عدوى مثل: صديد، سخونة، أو احمرار ممتد.

ـ صعوبة في التنفس أو تورم في الوجه (علامة تحسس شديد ونادر).

ـ لدغات متكررة بشكل مزعج للأطفال أو أصحاب البشرة الحساسة.

وفي هذه الحالات، يُفضل استخدام كريمات مضادة للهستامين أو الكورتيزون الموضعي المتوفرة في الصيدليات بدون وصفة طبية.

وتبدأ الوقاية من استخدام طارد الناموس وتغطية الجلد في الأوقات التي يكثر فيها نشاطه، أما في حال حدوث اللدغة، فالتصرف السليم يمنع تطور المشكلة ويحمي الجلد من المضاعفات.