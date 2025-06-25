على غرار سائق العاشر.. شاب ينقذ الجيارة من كارثة بعد حريق سيارة وقود| صور

أنقذ شاب منطقة الجيارة بمصر القديمة من كارثة محققة بعدما قاد سيارة جاز مشتعلة في الطريق ليبعدها عن المنطقة السكنية.

تلقت الأجهزة الأمنية في القاهرة، اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد باندلاع حريق في سيارة محملة بالجاز، في منطقة الجيارة بمصر القديمة وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة.

بالانتقال والفحص تبين من معاينة أجهزة أمن القاهرة نشوب حريق في سيارة مواد بترولية "جاز"، وقيام سائقها بقيادتها لإبعادها عن المنطقة السكنية وإصابته باختناق.

تم نقل السائق للمستشفى، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.