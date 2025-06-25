ترامب: حلف الناتو سيرفع الإنفاق الدفاعي إلى 5%

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، إن الولايات المتحدة قد تنتهي بإقامة علاقات جيدة مع إيران، رغم الخلافات الحالية، مشيرًا إلى إمكانية تهدئة التوترات في المستقبل.

ترامب: وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل يسير بشكل جيد شاهد.. ترامب ينشر فيديو عن قصف إيران بقاذفات بي2 د. منال إمام تكتب: ترامب علامة فارقة في التاريخ السياسي الأمريكي الحديث

إسرائيل توجه ضربات قاسية لصواريخ إيران

وأوضح ترامب أن إسرائيل نفذت ضربات قوية ضد الصواريخ الإيرانية خلال الأيام القليلة الماضية، في إطار التصعيد العسكري القائم، مؤكدًا على "فعالية" هذه الضربات في تقليص قدرات إيران الصاروخية.

إيران لن تملك سلاحًا نوويًا

وأضاف ترامب أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، وأنها لن تتمكن من مواصلة تخصيب اليورانيوم، ما يعكس استمرار سياسة الردع النووي التي تبناها خلال فترة رئاسته.

الناتو سيرفع إنفاقه الدفاعي إلى 5%

وفي سياق آخر، كشف ترامب أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيقوم برفع إنفاقه الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، في خطوة وصفها بأنها ضرورية لتعزيز قوة الحلف وردعه العسكري.

وقف إطلاق النار يسير بشكل جيد

وفي ما يخص التصعيد بين إيران وإسرائيل، أشار ترامب إلى أن وقف إطلاق النار يسير بشكل جيد حتى الآن، معربًا عن أمله في أن يتم الالتزام به من قبل جميع الأطراف للحيلولة دون تفاقم الوضع.