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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أبرزها حماية القلب.. البصل الأخضر وفوائده الصحية المذهلة

البصل الأخضر وفوائده الصحية المذهلة
البصل الأخضر وفوائده الصحية المذهلة
أسماء عبد الحفيظ

البصل الأخضر، أو ما يُعرف أحيانًا بـ الكراث الصغير أو الربيعي، ليس مجرد إضافة لذيذة للمائدة، بل كنز غذائي غني بالفوائد الصحية التي تدعم المناعة، وتحمي القلب، وتقاوم الالتهابات، لذلك ينصح به الكثير من الأطباء، وعلى الجميع تناوله بكافة الأعمار من شباب وأطفال وكبار السن.

وكشف موقع هيلثي عن فوائد البصل الأخضر والتى تشمل ما يلي 

فوائد البصل الأخضر

يعزز المناعة
يحتوي على فيتامين C ومركبات الكبريت التي تحفز الجسم على إنتاج خلايا الدم البيضاء، مما يساعد في مقاومة العدوى والفيروسات.

يخفض مستويات السكر في الدم

البصل الأخضر يحتوي على مركبات تساعد في تنظيم مستوى الجلوكوز، لذا فهو خيار ممتاز لمرضى السكري.

مفيد لصحة القلب

يساعد البصل الأخضر في خفض الكوليسترول الضار (LDL) ورفع الكوليسترول الجيد (HDL)، كما يقلل من خطر تصلب الشرايين بفضل مضادات الأكسدة.

البصل الأخضر وفوائده الصحية المذهلة 

يحسن الهضم

غني بالألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتساعد في الوقاية من الإمساك.

يقلل من الالتهابات

يحتوي على مركبات مضادة للالتهاب مثل الكيرسيتين التي تساعد في تخفيف آلام المفاصل والتهابات الجسم.

البصل الأخضر وفوائده الصحية المذهلة 

يدعم صحة العظام

يحتوي على فيتامين K المهم في تقوية العظام والوقاية من هشاشتها، خاصة لدى النساء بعد سن الأربعين.

يحافظ على صحة العين

فيه نسبة من فيتامين A الذي يدعم صحة النظر ويحمي من أمراض العين المرتبطة بالعمر.

يساعد في التخسيس

منخفض السعرات الحرارية ويمنح الشعور بالشبع، لذا يُنصح به في الأنظمة الغذائية لإنقاص الوزن.

البصل الأخضر وفوائده الصحية المذهلة 

كيف تستهلكه؟

يمكن تناوله طازجًا في السلطات، إضافته إلى الشوربة، أو طهيه مع البيض والخضار، أو استخدامه في التزيين كلمسة نهائية غنية بالنكهة.

نصيحة مهمة

يُفضل تناوله طازجًا للاستفادة من عناصره الغذائية، وحفظه في الثلاجة داخل كيس بلاستيك مثقوب للحفاظ على نضارته.

البصل الأخضر البصل أبرز فوائد البصل الأخضر تحمي القلب يخفض مستويات السكر في الدم يعزز المناعة صحة الجهاز الهضمي

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أبرزها حماية القلب.. البصل الأخضر وفوائده الصحية المذهلة

البصل الأخضر وفوائده الصحية المذهلة
البصل الأخضر وفوائده الصحية المذهلة
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