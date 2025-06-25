قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو عن مقـ.تل 7 من جنوده: يوم بالغ الصعوبة على شعب إسرائيل
برعاية الإمام الأكبر.. الجامع الأزهر يطلق الدور الثانية لتأهيل 6000 محفظ بالأروقة
في مبارة كأس خوان جامبر.. برشلونة يعلن عودة استاد الكامب
طريقة استخراج قسيمة الزواج إلكترونيا من المنزل 2025
جريمة هزت المنوفية.. تفاصيل إنهاء حياة "حسن" و"مريم" علي يد والدهم بقويسنا.. والأم تصرخ: يارتني كنت بدالكم
فقيه دستوري يكشف عن مقترح عادل للمالك والمستأجر لحل أزمة قانون الإيجار القديم
وزير الخارجية يؤكد تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع اليونان ويبحث مع نظيره التطورات الإقليمية
قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد خليل الشناوي رئيسا لهيئة النيابة الإدارية
بعد الضربة الأمريكية لمنشآت إيران النووية.. من يملك السلاح الأقوى بين الدول التسع؟
رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
بالأرقام.. ريال مدريد الفريق الوحيد في العالم يتفوق على الأهلي بكأس العالم
ننشر السيرة الذاتية لـ المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

محافظة الفيوم تتسلم أُولى دفعات لحوم صكوك الأضاحي لهذا العام

محافظة الفيوم تتسلم لحوم صكوك الأضاحي
محافظة الفيوم تتسلم لحوم صكوك الأضاحي
عبد الرحمن محمد

تسلمت محافظة الفيوم أول دفعة من لحوم مشروع صكوك الأضاحي للعام الهجري ١٤٤٦هـ، لصالح الأُسر الأَولى بالرعاية، والتي تضمنت (٢) طن من اللحوم البلدي، وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية، بحضور فضيلة الشيخ سلامة محمود عبد الرازق نجم وكيل الوزارة لأوقاف الفيوم، والدكتورة شيرين فتحي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم.


تأتي هذه الجهود المستمرة ضمن خطة الوزارة لتوزيع كميات متتالية من لحوم الأضاحي خلال شهر يونيو؛ وذلك لتعزيز أوجه التكافل الاجتماعي للأُسر الأكثر احتياجًا بمحافظة الفيوم.

وقد تم التأكيد من الجميع على أن مبادرة "صكوك الأضاحي" تهدف إلى إدخال البهجة والسرور على قلوب الأسر الأولى بالرعاية، وتوسيع نطاق المستفيدين من لحوم الأضاحي عبر منظومة شفافة ومنظمة، كما تؤكد وزارة الأوقاف أن هذا المشروع الكبير يعكس التزام الدولة بتعزيز قيم الرحمة والتكافل في المجتمع وفق رؤية القيادة الرشيدة.

لحوم صكوك الأضاحي محافظة الفيوم وزارة الاوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

عيار 21 يخسر 300 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم

1000 جنيه نزولا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

عقار مائل بالإسكندرية

تحرك عاجل بشأن عقار مائل يُشكل خطرًا داهمًا بالإسكندرية

سعر الذهب

سعر أغلى عيار ذهب اليوم 25-6-2025

ترامب

ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام على خلفية اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

صورة أرشيفية

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025

سعر الذهب

تعرف على سعر الذهب اليوم 25-6-2025

إجازة .. أرشيفية

إجازتان رسميتان مدفوعتان الأجر للقطاع الخاص .. المواعيد والتفاصيل

ترشيحاتنا

هيدي كرم

هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة

عبله كامل

عبلة كامل في ظهور مفاجئ: شكرا على المحبة

وائل كفورى

ينتظران مولودهما الأول.. وائل كفورى وشانا عبود يخطفان الأنظار في أحدث ظهور

بالصور

رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسى الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسى الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسى الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

بهذه الأطعمة.. ودع الكوليسترول الضار ونظف شرايينك واحمي قلبك

ودع الكوليسترول الضار ونظف شرايينك وأحمي قلبك..بتناول 5 أطعمة طبيعية
ودع الكوليسترول الضار ونظف شرايينك وأحمي قلبك..بتناول 5 أطعمة طبيعية
ودع الكوليسترول الضار ونظف شرايينك وأحمي قلبك..بتناول 5 أطعمة طبيعية

إطلالة مميزة.. مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

مي عمر
مي عمر
مي عمر

طبيب يحذر: المشروبات الغازية قد تسرّع تساقط الشعر

طبيب يحذر: المشروبات الغازية قد تسرّع تساقط الشعر
طبيب يحذر: المشروبات الغازية قد تسرّع تساقط الشعر
طبيب يحذر: المشروبات الغازية قد تسرّع تساقط الشعر

فيديو

رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسى الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

سلمى ابو ضيف

وزني وصل 70 كيلو.. سلمى أبو ضيف تكشف تفاصيل لأول مرة عن تجربة الحمل والولادة

ايناس عز الدين مع المذيعة تقى الجيزاو

إيناس عز الدين: جوزي ماسبنيش رغم عدم قدرتي على الإنجاب ويعتبرني ابنته المُدللة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. القلب المحرّك لوقف إطلاق النار وضامن الأمن الإقليمي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الشتاء النووي .. ماذا لو اندلعت الحرب الكبرى؟

المزيد