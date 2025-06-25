محافظة الفيوم تتسلم أُولى دفعات لحوم صكوك الأضاحي لهذا العام

تسلمت محافظة الفيوم أول دفعة من لحوم مشروع صكوك الأضاحي للعام الهجري ١٤٤٦هـ، لصالح الأُسر الأَولى بالرعاية، والتي تضمنت (٢) طن من اللحوم البلدي، وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية، بحضور فضيلة الشيخ سلامة محمود عبد الرازق نجم وكيل الوزارة لأوقاف الفيوم، والدكتورة شيرين فتحي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم.



تأتي هذه الجهود المستمرة ضمن خطة الوزارة لتوزيع كميات متتالية من لحوم الأضاحي خلال شهر يونيو؛ وذلك لتعزيز أوجه التكافل الاجتماعي للأُسر الأكثر احتياجًا بمحافظة الفيوم.

وقد تم التأكيد من الجميع على أن مبادرة "صكوك الأضاحي" تهدف إلى إدخال البهجة والسرور على قلوب الأسر الأولى بالرعاية، وتوسيع نطاق المستفيدين من لحوم الأضاحي عبر منظومة شفافة ومنظمة، كما تؤكد وزارة الأوقاف أن هذا المشروع الكبير يعكس التزام الدولة بتعزيز قيم الرحمة والتكافل في المجتمع وفق رؤية القيادة الرشيدة.