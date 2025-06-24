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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تكرم إمام مسجد بالعريش لإنقاذه شخصا تعرض لغيبوبة سكر

الأوقاف تكرم إمام مسجد بالعريش
الأوقاف تكرم إمام مسجد بالعريش
عبد الرحمن محمد

كرّم الشيخ محمود مرزوق، مدير مديرية الأوقاف بشمال سيناء، الشيخ محمد أبو اليزيد الغباشي، إمام مسجد علي بن أبي طالب بالعريش، وذلك تقديرًا لموقفه الإنساني النبيل خلال أدائه لمهامه الدعوية.

وجاء التكريم بعد أن بادر الإمام الغباشي بمساعدة أحد رواد المسجد الذي تعرض لغيبوبة سكر، حيث سارع بالاتصال بالإسعاف ورافقه إلى المستشفى، ثم عاد لاستكمال درسه عقب صلاة العشاء، التزامًا بتعليمات الوزارة وحرصًا على أداء واجبه الدعوي.

ولاقى هذا التصرف الإنساني إشادة كبيرة من رواد المسجد، الذين حرصوا على التوجه إلى مديرية الأوقاف لتقديم الشكر للإمام ولدعم هذا التكريم.

وأكد مدير مديرية الأوقاف بشمال سيناء، أن هذا التكريم يُجسّد تقدير الوزارة لمثل هذه المواقف النبيلة التي تُترجم رسالة الإمام من القول إلى الفعل، مشيرًا إلى أن هذه النماذج المشرفة تستحق كل دعم وتقدير، لما تبثه من قيم إيجابية في المجتمع.

الأوقاف تنظم احتفال العام الهجري الجديد بمسجد الحسين

وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت تنظم احتفال رسمي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447 هـ، غدا الأربعاء، وذلك عقب صلاة المغرب بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ولفيف من كبار العلماء ورجال الدين والإعلاميين.

ويشارك في الاحتفال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ممثلًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بإحياء المناسبات الدينية الكبرى وتعزيز القيم الروحية والوطنية في المجتمع.

وفي سياق متصل، وجّه محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللشعب المصري، وللأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة العام الهجري الجديد، مؤكدًا أن الهجرة النبوية تحمل معاني عظيمة من حب الوطن والانتماء إليه، وتغرس قيم التسامح، والاعتدال، والتضحية من أجل بناء الدولة وتحقيق النصر.

وأشار نقيب الأشراف إلى أن الأمة اليوم أحوج ما تكون إلى التكاتف والتعاون والوقوف خلف قيادتها الوطنية، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات واضطرابات، داعيًا الله أن يكون العام الهجري الجديد عام خير وبركة، وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار، ويحفظها من كل سوء، وينعم بالسلام على العالم أجمع.

الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء إمام مسجد الشيخ محمد أبو اليزيد الغباشي المسجد غيبوبة سكر مديرية الأوقاف الأوقاف مدير مديرية الأوقاف بشمال سيناء إمام مسجد علي بن أبي طالب مسجد علي بن أبي طالب

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