عشان رمضان | طريقة عمل الزبادي البلدي فى الفخار زى بتاعة زمان

يعد الزبادي البلدي من الأكلات الأساسية فى سحور رمضان ولكن تكلفته باهظة لذا ترغب الكثير من النساء فى تعلم طريقة عمله فى المنزل بمذاق شهي.

ويتميز الزبادي البلدي عن الأنواع المباعة فى السوبر ماركت بأنه لا يحتوى على المواد الحافظة ويحتوى على قدر أعلى من البروتين والدهون الطبيعية والعناصر المغذية.

نعرض لكم طريقة عمل الزبادي البلدي في الفخار زي المحلات من خلال وصفة الشيف نجلاء الشرشابى.

مكونات الزبادي البلدي :



كيلو لبن دافئ

علبة زبادي

ماء ساخن

خطوات عمل الزبادي

طريقة عمل الزبادي البلدي فى البيت :

فى البداية اشعلي الفرن حتى يصبح ساخنا عند تجهيز الزبادي

ضعي الزبادي مع اللبن فى وعاء كبير واخلطيهم جيدا ثم ضعيهم داخل طواجن فخار صغيرة

اطفئى الفرن و رصى طواجن الفخار فى صينية بها ماء ساخن وادخليها الفرن سريعا ويغير الماء كل ساعتين حتى يكتمل نضج الزبادي .



احفظي طواجن الزبادي البلدي فى الأرفف العليا فى الثلاجة ويفضل تغطيتها واستخدميها كل يوم على السحور.

