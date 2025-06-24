قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحرك رسمي من الفيفا ضد الأهلي بعد وداع مونديال الأندية .. ماذا حدث؟
ذكرى الهجرة النبوية.. 4 معجزات حدثت في رحلة الرسول من مكة إلى المدينة
حكم استفتاء شات جي بي تي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي .. أمين الفتوى يجيب
روسيا : معاهدة منع الانتشار النووي مهددة
خبير عسكري: إيران أصابت أهدافا إستراتيجية في إسرائيل وأرهقت سلاحها الجوي
4 صفقات سوبر .. تحرك قوي في الأهلي بعد الخروج من مونديال الأندية
الرئيس الإيراني: لا يمكن لأمريكا وإسرائيل فرض تطلعات غير مشروعة بالقوة
بالاسم ورقم الجلوس .. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية
قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
إنشاء غابة تفوق مساحة أمريكا الشمالية لخفض انبعاثات الكربون
دعاء استقبال شهر المحرم.. كلمات تجلب لك التوفيق وتفتح الأبواب المغلقة
رئيس النواب الأمريكي: قرار ترمب بقصف إيران غير دستوري لكن قوة الحرب فرضت نفسها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

محمد مندور يكتب: الشتاء النووي .. ماذا لو اندلعت الحرب الكبرى؟

محمد مندور
محمد مندور
محمد مندور

ماذا لو حدثت حرب نووية؟

لطالما كان مفهوم الحرب النووية مرادفًا للدمار الشامل والموت الفوري. لكن وراء وميض الانفجار الهائل وموجة الحرارة المدمرة والإشعاع القاتل، يكمن تهديدٌ أعمق وأكثر شمولاً، هذا التهديد قادر على تحويل كوكبنا المزدهر، الذي نبني ونعمر فيه لقرون ونتصارع من أجل حصد خيراته، إلى صحراء قاحلة ومُتجمدة، وهو ما يعرف اصطلاحا بالشتاء النووي.

هذا السيناريو الكابوسي ليس مجرد خيال علمي، بل هو نتيجة محتملة علميًا لأي تبادل نووي واسع النطاق. يمكن أن نسميه ولادة الظلام على الأرض. يبدأ الشتاء النووي بسلسلة من الأحداث المروعة المرعبة. ولك أن تتخيل أنه عند انفجار الأسلحة النووية، خاصة فوق المدن والمناطق الصناعية المكتظة، لا تقتصر الأضرار على تدمير المباني والمنشآت، فالحرارة الشديدة الناتجة عن الانفجارات ستؤدي إلى اشتعال حرائق هائلة، تعرف بـ "عواصف النار". هذه الحرائق ستنتج كميات هائلة من الدخان والسخام والرماد، الذي سيصعد إلى الطبقات العليا من الغلاف الجوي، وتحديداً إلى طبقة الستراتوسفير.

تهديد هذه الطبقة من الغلاف الجوي يهدد بدمار كبير، فبخلاف الغبار البركاني الذي يميل إلى السقوط بعد فترة، فإن جسيمات السخام الدقيقة الناتجة عن الحرائق النووية، خاصة الكربون الأسود، خفيفة بما يكفي لتبقى عالقة في الستراتوسفير لسنوات. وبالتالي ستعمل هذه الجسيمات كغطاء أسود عملاق، يحجب أشعة الشمس بشكل فعال عن الوصول إلى سطح الأرض. وهنا لك أن تتخيل ماذا سيحدث حال غياب الشمس عن الأرض!

يمكن أن نسمي ما سيحدث بالموت البطيء، وهو ما ينتج عنه تداعيات كارثية. مع حجب ضوء الشمس ستشهد درجات الحرارة العالمية انخفاضًا كارثيًا ومفاجئًا. تُشير النماذج المناخية للتوقعات بتلك الكوارث، أنه حال قيام هذه الحرب النووية واسعة النطاق، يمكن أن تخفض متوسط درجات الحرارة العالمية بمقدار يتراوح بين 10 إلى 20 درجة مئوية، وفي بعض المناطق، قد يصل الانخفاض إلى أكثر من ذلك بكثير. هذا التحول الجذري سيؤدي إلى موت النباتات والمحاصيل، مما يؤدي إلى مجاعة عالمية غير مسبوقة. ليس هذا فقط، فالمسطحات المائية ستتجمد، مما يدمر النظم البيئية المائية ويقطع مصادر المياه العذبة.

يتوقع علماء البيئة أيضا انهيار النظم البيئية، ستموت أعداد هائلة من الحيوانات والنباتات التي لا تستطيع التكيف مع الظروف القاسية الجديدة. والكارثة الأكبر ستكون تدمير طبقة الأوزون الواقية. هذا يعني أن أي قدر ضئيل من ضوء الشمس الذي يتمكن من اختراق الدخان سيحمل معه مستويات مميتة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، مما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان والأمراض الأخرى، ويضر بالكائنات الحية حال نجاتها من البرد والجوع.

لكن ماذا بعد الشتاء النووي، إذا قدر لكائن أن نيجو من الموت؟ فحتى لو انتهى "الشتاء النووي" ببطء بعد سنوات، فإن الكوكب الذي سيكشف عنه ستار الدخان الأسود سيكون مختلفًا جذريًا عن كوكبنا الحالي. ستكون البيئة قد تغيرت بشكل لا رجعة فيه، مع تدهور التربة، وتلوث المياه، واضطراب كبير في أنماط الطقس. قد يؤدي ذلك إلى موجات جفاف طويلة، وفيضانات غير متوقعة، وعواصف شديدة، مما يجعل إعادة بناء الحضارة أمرًا شبه مستحيل.

هذا ليس قدر من الخيال، بل حقائق علمية. فالقوة العسكرية النووية ليست مجرد تهديد بالدمار المباشر، بل هي وعد بكارثة بيئية عالمية تدمر أسس الحياة على الأرض. إنها لعنة من السخام والدخان الأسود قادرة على تحويل كوكبنا الأزرق والأخضر إلى صحراء جليدية سوداء بدون ماء للعيش والحياة.

سيناريو الشتاء النووي يجب أن يكن بمثابة تذكير صارخ بالمسؤولية الأخلاقية التي تقع على عاتق البشر لتجنب استخدام هذه الأسلحة المدمرة بأي ثمن. فهذه حرب نهاية لا رجعة فيها!

في الحرب النووية لن يكون هناك منتصرون، بل منتحرون!

الحرب النووية الشتاء النووي الأسلحة النووية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يتراجع بشكل مفاجئ

الزوجان المقتولان في المنوفية

لم يرزقا بأطفال وعطفا على الجميع.. مأساة زوجين قتلهما أحد أقاربهما طمعا فيهما

زيادة المعاشات

تفاصيل زيادة المعاشات يوليو 2025 .. 15% لـ 11 مليون مستفيد

الأهلي

بعد وداع مونديال الأندية.. الأهلي يدرس الإطاحة بـ 4 لاعبين

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83.14%

الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض

نقيب التمريض تعلن انتهاء أزمة البكالوريوس التقني

الإيجار القديم

تعديل الإيجار القديم| زيادات تصل لـ20 ضعف وتفاصيل تحديد مدد للعقود السكنية

الاهلي

عرض أوروبي لـ إمام عاشور بسبب مونديال الأندية | تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر يشارك في إطلاق خطة الاستجابة للاجئين وتعزيز القدرة على الصمود

على جمعة

علي جمعة: التكامل بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص نموذج يحتذى

بنك مصر

وظائف بنك مصر 2025 لحديثي التخرج.. التفاصيل والشروط وخطوات التقديم

بالصور

الشوكولاتة الداكنة مسموح بها في الريجيم .. إليك فوائدها المدهشة

فوائد مذهلة لتناول الشوكولاتة الداكنة
فوائد مذهلة لتناول الشوكولاتة الداكنة
فوائد مذهلة لتناول الشوكولاتة الداكنة

مع ارتفاع درجات الحرارة.. كيف تتعامل مع لدغات الناموس وتتفادى مضاعفاتها؟

ما الذي يحدث عند لدغة البعوض؟
ما الذي يحدث عند لدغة البعوض؟
ما الذي يحدث عند لدغة البعوض؟

قانون الثلاث دقائق والنصف .. عادة بسيطة قد تنقذ حياتك عند الاستيقاظ

ما هو قانون الثلاث دقائق والنصف بعد الإستيقاظ من النوم؟
ما هو قانون الثلاث دقائق والنصف بعد الإستيقاظ من النوم؟
ما هو قانون الثلاث دقائق والنصف بعد الإستيقاظ من النوم؟

تامر حسنى أو محمد رمضان .. إيناس عز الدين تكشف عن رغبتها فى غناء دويتو مع هذا الفنان .. فيديو

ايناس عز الدين والمذيعة تقى الجيزاو
ايناس عز الدين والمذيعة تقى الجيزاو
ايناس عز الدين والمذيعة تقى الجيزاو

فيديو

هزيمة الأهلي من بورت

خبيرة تاروت توقعت هزيمة الأهلي أمام بورتو.. والماتش كان رده غير

ايناس عز الدين والمذيعة تقى الجيزاو

تامر حسنى أو محمد رمضان .. إيناس عز الدين تكشف عن رغبتها فى غناء دويتو مع هذا الفنان .. فيديو

سلوى عثمان

الفن مش رسالة وأنا مش قدوة.. تصريح جريء من سلوى عثمان عن تعريف دور الفنان

لقاء رئيس الأركان مع نظيره الليبي

رئيس الأركان يلتقى نظيره الليبى لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. القلب المحرّك لوقف إطلاق النار وضامن الأمن الإقليمي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الشتاء النووي .. ماذا لو اندلعت الحرب الكبرى؟

المزيد