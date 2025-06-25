بسبب سرعة الحياة وكثرة الأمراض بدء الكثير من الأشخاص يبحثون عن أفضل العلاجات الطبيعية بعيدا عن كثرة تناول العقاقير، ففي ظل البحث عن حلول طبيعية لتحسين الهضم وتعزيز المناعة، يُعتبر هذا المشروب البسيط واحدًا من أقوى الوصفات المنزلية التي تجمع بين الفائدة وسهولة التحضير.

مشروب طبيعي مذهل للهضم وتقوية المناعة

قالت خبيرة الطب البديل سلمي الحافظ فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن هناك مشروب يعتبر مقوي طبيعي للمناعة ويقي من أمراض عديدة وهو يتشكل من 3 مكونات فقط، متوفرة في كل منزل.

مكونات المشروب

بثلاث مكونات فقط.. مشروب طبيعي مذهل للهضم وتقوية المناعة

عصير ليمون طازج

زنجبيل مبشور طازج أو بودرة

ملعقة صغيرة من عسل النحل الطبيعي

طريقة التحضير

في كوب ماء دافئ ليس مغليًا

أضف عصير نصف ليمونة،

ثم نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل،

وملعقة صغيرة من العسل.

قلّب جيدًا وتناوله صباحًا على معدة فارغة أو بعد الوجبات.

فوائد المشروب

بثلاث مكونات فقط.. مشروب طبيعي مذهل للهضم وتقوية المناعة

يعزز الهضم ويقلل الانتفاخ

الزنجبيل والليمون يساعدان على تحفيز العصارات الهضمية وتقليل الغازات، ما يُحسن من أداء الجهاز الهضمي.

يقوّي المناعة

الليمون غني بفيتامين C، والعسل يحتوي على مضادات أكسدة طبيعية، ما يجعل هذا المشروب خط الدفاع الأول ضد نزلات البرد والفيروسات.

يطرد السموم من الجسم

يساعد المشروب على تنظيف الجهاز الهضمي والكبد، مما ينعكس على صحة الجسم بالكامل.

يعزز الطاقة ويحسن المزاج

خليط العسل والزنجبيل يمنح الجسم دفعة نشاط طبيعية ويقلل من الشعور بالتعب أو الخمول بعد الأكل.

نصيحة أخيرة

احرص على تناول هذا المشروب بشكل منتظم، ويفضّل أن يكون جزءًا من روتينك الصباحي، لتستفيد من فوائده الصحية وتدعم جسمك بطريقة طبيعية وآمنة.