قنبلة بكتيرية تهدّد صحتك.. احترس من استخدام هاتفك المحمول في الحمام

رغم أن الكثيرين يعتبرون اصطحاب الهاتف المحمول إلى الحمام عادة ترفيهية عابرة، إلا أن الخبراء يؤكدون أنها من أخطر العادات اليومية التي قد تُعرّض صحتك للخطر دون أن تشعر.

كيف تنتقل البكتيريا إلى هاتفك في الحمام؟

فقد حذّرت الدكتورة بريمروز فريستون، أستاذة علم الأحياء الدقيقة السريرية بجامعة ليستر، من أن الهواتف المحمولة قد تتحول إلى بؤر للبكتيريا الخطيرة عند استخدامها داخل دورة المياه.

عند سحب سيفون المرحاض، تنطلق سحابة غير مرئية من قطرات ملوثة بالبكتيريا والفضلات، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

بحسب دراسة من جامعة كولورادو بولدر، يمكن لتلك القطرات أن تنتشر حتى 1.5 متر خلال 8 ثوانٍ فقط حتى مع إغلاق غطاء المرحاض، لا يمكن منع هذه القطرات تمامًا من الوصول للأسطح المجاورة.

كيف تنتقل البكتيريا إلى هاتفك في الحمام؟

بكتيريا التي تنتقل من الحمام إلى هاتفك

وهناك أنواع مختلفة من البكتيريا التي قد تعيش على هاتفك بسبب دخولك الحمام به، ومن أبرزها ما يلي:

ـ الإشريكية القولونية: تسبب الإسهال وتقلصات المعدة.

ـ الزائفة الزنجارية: قد تؤدي إلى التهابات خطيرة في الرئتين والدم.

يمكن أن تنتقل تلك الجراثيم ليديك حتى بعد غسلهما، إذا لم يتم تعقيم الهاتف.

كيف تنتقل البكتيريا إلى هاتفك في الحمام؟

ماذا يحدث إن وضعت هاتفك على أي سطح في الحمام؟

وضع الهاتف على أرضية الحمام بعد استخدام المرحاض هو أسوأ قرار، حيث تستقر عليها فضلات دقيقة غير مرئية.

حتى وضعه على حواف الخزانات أو النوافذ أو أي سطح مجاور يعرضه للتلوث.

كيف تنتقل البكتيريا إلى هاتفك في الحمام؟

كيف تحمي نفسك؟

ـ لا تصطحب هاتفك إلى دورة المياه، حتى في المكالمات المهمة.

ـ عقم الهاتف مرتين أسبوعيًا باستخدام مناديل كحولية.

ـ اغسل يديك جيدًا قبل وبعد لمسه، وتجنب استخدامه أثناء تناول الطعام أو تجهيز الوجبات.

وحذّرت الدكتورة بريمروز فريستون، وقالت:"الحمام مليء بالبكتيريا البرازية على كل سطح: الصابون، الصنابير، المقابض، الحصائر.. وحتى الهواتف! لا تخدع نفسك، فالهاتف سيتلوث لا محالة"، تقول فريستون.