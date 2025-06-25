بدون أدوية.. 5 أطعمة تخفّض الكوليسترول الضار وتحمي القلب

يُعد ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار (LDL) في الدم من أبرز عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين والسكتات الدماغية، ويحدث ذلك غالبًا بسبب نمط الحياة غير الصحي، رغم أن بعض الحالات ترتبط بعوامل وراثية.

أطعمة تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار

وأكد خبراء التغذية، أن التعديل الغذائي يمكن أن يكون سلاحًا فعالًا لتقليل الكوليسترول الضار، ودعم صحة القلب دون الحاجة لتدخلات دوائية في المراحل الأولى.

وهناك 5 أطعمة طبيعية ينصح الخبراء بإدراجها يوميًا، للوقاية من إرتفاع نسبة الكوليسترول، وفقًا لما نشر في صحيفة "تايمز أوف إنديا، وتشمل ما يلي:

اللوز

- اللوز:

مصدر غني بالدهون غير المشبعة، فيتامين E، والألياف.

ويساعد على خفض الكوليسترول الضار ويقلل الالتهاب، كما يساهم في حماية جدران الشرايين من التصلب.

الشوفان

- الشوفان:

يحتوي على ألياف "بيتا غلوكان" التي تشكل مادة لزجة ترتبط بالكوليسترول داخل الأمعاء وتُخرجه من الجسم.

له دور في خفض ضغط الدم وتحسين كفاءة الأوعية الدموية.

البقوليات

- البقوليات:

كالعدس، الحمص، الفاصوليا والبازلاء.

تعد مصدرًا ممتازًا للبروتين النباتي والألياف، وتشير الدراسات إلى أن تناول كوب واحد يوميًا قد يقلل الكوليسترول الضار بنسبة تصل إلى 5%.

الأفوكادو

- الأفوكادو:

ثمرة غنية بالدهون الأحادية غير المشبعة والألياف.

يساعد تناول ثمرة واحدة يوميًا في تقليل مستويات LDL وتحسين صحة القلب والحد من الالتهاب.

التوت

- التوت بأنواعه:

مثل التوت الأزرق، الفراولة والتوت الأحمر.

يحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة والألياف، ويُقلل من أكسدة الكوليسترول الضار، مما يحمي الأوعية الدموية من التلف.