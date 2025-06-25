قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: المواقع النووية في إيران دُمّرت بالكامل
رغم الخروج.. حتحوت: الأهلي خرج بمكاسب فنية ومعنوية كبيرة من كأس العالم للأندية
الأرصاد تحذر: شبورة صباحًا ورياح نشطة على هذه المناطق
4 صفقات جديدة في الأهلي بعد الخروج المبكر من كأس العالم للأندية|تفاصيل
محمد شريف يكشف مفاجأة بشأن وجهته بالموسم الجديد: 3 أندية مصرية تتفاوض معي
سكان إسرائيل يودّعون الملاجئ بعد 12 يومًا من «الجحيم تحت الأرض»
«التمثيل المشرف لا يكفي».. لميس الحديدي تعلق على خروج الأهلي من مونديال الأندية
إعلامي: الأهلي يمر بمرحلة انتقالية.. وهذه أسباب الخروج من كأس العالم للأندية
قانون الخدمة المدنية يُنظّم تعيين الموظفين الجُدد | تفاصيل
إجازتان رسميتان مدفوعتان الأجر للقطاع الخاص .. المواعيد والتفاصيل
سعر أغلى عيار ذهب اليوم 25-6-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بدون أدوية.. 5 أطعمة تخفّض الكوليسترول الضار وتحمي القلب

أطعمة تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار
أطعمة تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار
آية التيجي

يُعد ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار (LDL) في الدم من أبرز عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين والسكتات الدماغية، ويحدث ذلك غالبًا بسبب نمط الحياة غير الصحي، رغم أن بعض الحالات ترتبط بعوامل وراثية.

أطعمة تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار

وأكد خبراء التغذية، أن التعديل الغذائي يمكن أن يكون سلاحًا فعالًا لتقليل الكوليسترول الضار، ودعم صحة القلب دون الحاجة لتدخلات دوائية في المراحل الأولى.

وهناك 5 أطعمة طبيعية ينصح الخبراء بإدراجها يوميًا، للوقاية من إرتفاع نسبة الكوليسترول، وفقًا لما نشر في صحيفة "تايمز أوف إنديا، وتشمل ما يلي:

اللوز

- اللوز:

مصدر غني بالدهون غير المشبعة، فيتامين E، والألياف.
ويساعد على خفض الكوليسترول الضار ويقلل الالتهاب، كما يساهم في حماية جدران الشرايين من التصلب.

الشوفان

- الشوفان:

يحتوي على ألياف "بيتا غلوكان" التي تشكل مادة لزجة ترتبط بالكوليسترول داخل الأمعاء وتُخرجه من الجسم.
له دور في خفض ضغط الدم وتحسين كفاءة الأوعية الدموية.

البقوليات

- البقوليات:

كالعدس، الحمص، الفاصوليا والبازلاء.
تعد مصدرًا ممتازًا للبروتين النباتي والألياف، وتشير الدراسات إلى أن تناول كوب واحد يوميًا قد يقلل الكوليسترول الضار بنسبة تصل إلى 5%.

الأفوكادو

- الأفوكادو:

ثمرة غنية بالدهون الأحادية غير المشبعة والألياف.
يساعد تناول ثمرة واحدة يوميًا في تقليل مستويات LDL وتحسين صحة القلب والحد من الالتهاب.

التوت

- التوت بأنواعه:

مثل التوت الأزرق، الفراولة والتوت الأحمر.
يحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة والألياف، ويُقلل من أكسدة الكوليسترول الضار، مما يحمي الأوعية الدموية من التلف.

الكوليسترول ارتفاع نسبة الكوليسترول ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار LDL أمراض القلب تصلب الشرايين السكتات الدماغية أطعمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي

تحرك رسمي من الفيفا ضد الأهلي بعد وداع مونديال الأندية .. ماذا حدث؟

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83.14%

بنك مصر

وظائف بنك مصر 2025 لحديثي التخرج.. التفاصيل والشروط وخطوات التقديم

الزمالك

كفاية عليك عاوزين لاعب سنه أصغر | الزمالك يصدم نجمه بإعلان مفاجئ

سعر الذهب

سعر أقل جرام ذهب اليوم 25-6-2025

كاس العالم

خالد بيومي: ما يفعله الفيفا جريمة سيدفع ثمنها اللاعبون والأندية مستقبلا

مشروع قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر

مصرع عاملان في المنوفية

مصرع عاملين بصعق كهربائي أثناء عملهم بسبب عمود ضغط عالي

بالصور

بدون أدوية.. 5 أطعمة تخفّض الكوليسترول الضار وتحمي القلب

أطعمة تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار
أطعمة تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار
أطعمة تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار

مشروب طبيعي بـ 3 مكونات فقط يدعم المناعة ويحسن الهضم.. إليك الوصفة السحرية

لماذا صحة الأمعاء مهمة؟
لماذا صحة الأمعاء مهمة؟
لماذا صحة الأمعاء مهمة؟

تحذير جديد.. تحضير القهوة بهذه الطرق ترفع خطر الإصابة بالسرطان

مخاطر صحية لتحضير القهوة بهذه الطرق
مخاطر صحية لتحضير القهوة بهذه الطرق
مخاطر صحية لتحضير القهوة بهذه الطرق

فئات معينة أكثر عُرضة للإصابة بالبهاق .. هل أنت منهم؟

من هم الأكثر عرضة للإصابة بالبهاق؟
من هم الأكثر عرضة للإصابة بالبهاق؟
من هم الأكثر عرضة للإصابة بالبهاق؟

فيديو

هزيمة الأهلي من بورت

خبيرة تاروت توقعت هزيمة الأهلي أمام بورتو.. والماتش كان رده غير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. القلب المحرّك لوقف إطلاق النار وضامن الأمن الإقليمي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الشتاء النووي .. ماذا لو اندلعت الحرب الكبرى؟

المزيد