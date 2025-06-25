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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مشروب طبيعي بـ 3 مكونات فقط يدعم المناعة ويحسن الهضم.. إليك الوصفة السحرية

لماذا صحة الأمعاء مهمة؟
لماذا صحة الأمعاء مهمة؟
آية التيجي

في ظل تزايد الاهتمام بصحة الجهاز الهضمي وتعزيز المناعة، كشف تقرير عن وصفة مشروب طبيعي بسيط، مكون من 3 عناصر فقط، يمكن أن يكون مفتاحًا لتحسين الهضم ورفع كفاءة جهاز المناعة.

لماذا صحة الأمعاء مهمة؟

يشير الخبراء إلى أن اضطراب توازن ميكروبيوم الأمعاء قد يؤدي إلى ظهور أعراض مزعجة، وفقا لما نشر في موقع "ديلي إكسبريس" البريطاني، وتشمل:

ـ الإرهاق المستمر

ـ اضطرابات المعدة

ـ مشكلات الجلد

لذا فإن تناول أطعمة ومشروبات داعمة لصحة الأمعاء يُعد أمرًا أساسيًا للحفاظ على الجسم في أفضل حالاته.

مشروب صباحي لتعزيز النشاط والهضم

مشروب صباحي لتعزيز النشاط والهضم

المكونات:

100 جرام من الزنجبيل الطازج (مقشر ومقطع شرائح رفيعة)

300 مل من عصير البنجر الطازج

عصير ليمونة كاملة

الفوائد:

ـ الزنجبيل: يحتوي على خصائص مضادة للالتهاب، ويساعد في تهدئة الجهاز الهضمي وطرد الغازات، كما قد يساهم في خفض ضغط الدم.

ـ عصير البنجر: غني بالنترات التي تعزز تدفق الدم والقدرة على التحمل، ما يجعله مثاليًا قبل ممارسة التمارين.

ـ الليمون: مصدر ممتاز لفيتامين C الذي يدعم صحة الخلايا، ونضارة البشرة، وتقوية العظام وتسريع التئام الجروح.

ولا تقم بتصفية العصير بعد تحضيره، للحفاظ على الألياف المفيدة (البريبايوتك).

وصفة إضافية للرياضيين: "جرعة الكركم الذهبية"

وصفة إضافية للرياضيين: "جرعة الكركم الذهبية"

إذا كنت تبحث عن مشروب منعش بعد التمرين، يوصي الخبراء بوصفة طبيعية تحتوي على مضادات التهاب قوية.

المكونات:

100 جرام من الكركم الطازج (مقشر)

100 جرام من الزنجبيل الطازج

300 مل من عصير الأناناس الطازج

رشة من الفلفل الأسود (لتفعيل مادة الكركمين الموجودة بالكركم)

الفوائد:

ـ الكركم: يحتوي على الكركمين، مضاد قوي للالتهابات.

ـ الأناناس: غني بإنزيمات هاضمة وفيتامين C الضروري للجهاز المناعي والهضم.

الأمعاء الجهاز الهضمي المناعة مشروب طبيعي تحسين الهضم جهاز المناعة

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