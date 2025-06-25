تحذير جديد.. تحضير القهوة بهذه الطرق ترفع خطر الإصابة بالسرطان

حذّرت خبيرة تغذية أمريكية من أن طريقة تحضير القهوة قد تؤثر بشكل مباشر على خطر مع الإصابة ببعض أنواع السرطان، وذلك بسبب مركبات ضارة قد تتسلل إلى كوبك اليومي دون أن تدري.

مخاطر صحية لتحضير القهوة بهذه الطرق

وأوضحت الدكتورة روندا باتريك، المتخصصة في التغذية، أن بعض طرق تحضير القهوة، مثل الفرنش برس (French Press)، والإسبريسو، والقهوة المغلية، تفتقر إلى عملية التصفية، مما يسمح بدخول مركبات زيتية تعرف باسم الديتيربينات (Diterpenes)، وهي مركبات ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بسرطان البنكرياس والحنجرة عند التعرض لها لفترات طويلة.

وذكرت باتريك، أن أبرز طرق تحضير القهوة التي قد تتسبب في الإصابة بالسرطان، هي : فرنش برسـ الإسبريسوـ القهوة التركية أو المغليةـ أجهزة التحضير المعدنية التقليدية (مثل موكا بوت)، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

مخاطر صحية لتحضير القهوة بهذه الطرق

طرق تحضير القهوة الآمنة

وأفادت باتريك، أن أبرز طرق تحضير الآمنة والصحية، هي : القهوة المقطّرة بورق الفلترـ القهوة الباردة المحضّرة دون حرارة (Cold Brew)ـ التحضير اليدوي باستخدام أدوات زجاجية أو معدنية دون بلاستيك.

وأكدت باتريك، أن استخدام ورق الفلتر يمنع دخول الديتيربينات إلى القهوة، مع الحفاظ على المركبات المفيدة مثل: البوليفينولات، وهي مضادات أكسدة قوية قادرة على تقليل تلف الحمض النووي بنسبة تصل إلى 23%، وتقليل خطر الخرف بنسبة تصل إلى 50%.

مخاطر صحية لتحضير القهوة بهذه الطرق

خطر آخر: الميكروبلاستيك والمواد الكيميائية

وحذّرت الخبيرة أيضًا من استخدام الأدوات البلاستيكية في تحضير القهوة، مشيرة إلى أن الماء الساخن يسرّع من إطلاق الميكروبلاستيك والمواد الكيميائية المرتبطة به، مما يزيد من مخاطرها على الصحة. وأوصت باستخدام أدوات زجاجية أو خزفية عند تحضير القهوة.

مخاطر صحية لتحضير القهوة بهذه الطرق

ماذا عن القهوة الفورية (النسكافيه)؟

بحسب تقارير علمية حديثة، فإن القهوة الفورية تحتوي على نسبة مضاعفة من مادة الأكريلاميد مقارنة بالقهوة الطازجة المطحونة.

وتم تصنيف هذه المادة من قبل الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) على أنها "مادة مسرطنة محتملة للبشر"، حيث أظهرت التجارب الحيوانية أنها تسبب سرطانات في الرئة والجهاز التناسلي.

ولكن الخبراء في جامعة ماكغيل الكندية أوضحوا أن استهلاك 10 أكواب يوميًا من القهوة الفورية هو ما قد يجعل هذه المادة تمثل خطرًا حقيقيًا على الصحة.