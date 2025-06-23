دليلك لتجنب الطفح الحراري.. كيف تحمي نفسك من الأمراض الجلدية في الصيف؟

يعاني الكثير من الأشخاص مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، من مشاكل جلدية مزعجة قد تبدأ بطفح جلدي بسيط وتنتهي بإصابات جلدية متكررة أو التهابات مزمنة.

التعرض المباشر لأشعة الشمس، وتلوث الهواء كلها عوامل تؤثر بشكل مباشر على صحة البشرة ونظافتها، وتسبب فى الجلد بيئة خصبة لظهور الفطريات والحساسية والتقرحات.

كشف الدكتور عماد زهران استشارى الجلدية، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أكثر الأمراض الجلدية شيوعًا في الصيف، حيث قدم مجموعة من النصائح والخطوات الوقائية البسيطة التي تساعد على حماية البشرة طوال الموسم الحار.

أبرز الأمراض الجلدية الصيفية

1. الطفح الحراري

يظهر عادة على شكل حبوب صغيرة حمراء أو التهابات تحت الجلد، خصوصًا في المناطق التي تعاني من التعرق مثل الرقبة وتحت الإبط.

2. العدوى الفطرية مثل التينيا

تنشط الفطريات في الصيف بسبب التعرق المستمر، وتظهر في أماكن مغلقة ورطبة كالأصابع، تحت الثدي، أو بين الفخذين.

3. حروق الشمس

تحدث نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة دون حماية، وتؤدي لاحمرار وتقشر الجلد، وقد تسبب في حالات شديدة تلفًا في خلايا البشرة.

4. الحساسية والتهيج الجلدي

بعض الأشخاص يعانون من تحسس شديد تجاه أشعة الشمس أو مستحضرات الوقاية أو حتى من ملابس صناعية تسبب الحكة.

5. حب الشباب الصيفي

كيف تحمي نفسك من الأمراض الجلدية في الصيف؟

يزداد بسبب اختلاط العرق بالدهون والغبار، مما يؤدي إلى انسداد المسام وظهور البثور، خصوصًا لدى المراهقين.

نصائح ذهبية لحماية بشرتك في الصيف

1. ارتدِ ملابس قطنية فضفاضة

القطن يساعد على امتصاص العرق ويقلل من تهيج الجلد. تجنب الملابس الضيقة أو المصنوعة من ألياف صناعية، خاصة في الطقس الحار.

2. استحم مرتين يوميًا

خاصة بعد التعرق، استخدم غسولًا لطيفًا للبشرة يساعد على التخلص من البكتيريا والدهون المتراكمة.

كيف تحمي نفسك من الأمراض الجلدية في الصيف؟

3. جفف جسمك جيدًا

لا تترك الأماكن الرطبة مبللة، خصوصًا بين أصابع القدم، وأسفل الثدي، وتحت الإبط، لتجنب نمو الفطريات.

4. استخدم واقي شمس مناسب

اختر نوعًا لا يسد المسام، بمعامل حماية لا يقل عن 30%، وضعه قبل الخروج بنصف ساعة، وجدد وضعه كل ساعتين.

كيف تحمي نفسك من الأمراض الجلدية في الصيف؟

5. قللي من المكياج الثقيل

في الصيف، الأفضل استخدام مستحضرات خفيفة لأن الحرارة والعرق قد يتفاعلان مع المكياج مسبّبين انسداد المسام والتهابات البشرة.

6. حافظي على ترطيب الجسم

اشرب كميات وفيرة من الماء والسوائل الطبيعية، لترطيب الجسم داخليًا وحماية البشرة من الجفاف.

7. لا تشاركي أدوات النظافة الشخصية

مثل المناشف أو الأمشاط أو ماكينات الحلاقة، لتقليل احتمالات انتقال الفطريات أو البكتيريا.

8. استشري طبيب الجلدية عند الضرورة

إذا لاحظت طفح لا يزول، حكة شديدة، أو التهابات متكررة، لا تؤجلي زيارة الطبيب لتشخيص الحالة بدقة.

أغذية مفيدة لصحة البشرة في الصيف: