قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل ما يحدث من فتن يعتبر نهاية الإسلام؟.. الشيخ خالد الجندي يرد
ماذا كان يقول النبي عند كل مساء؟ اعرف التسابيح النبوية
صافرات الإنذار تدوي في 3 دول عربية خلال الرد الإيراني على أمريكا
الحكومة تعلن الاستعداد لـ كل السيناريوهات المحتملة للحرب الإيرانية الإسرائيلية
طهران ترد على واشنطن.. 10 صواريخ إيرانية تنطلق تجاه القواعد الامريكية بقطر
بث مباشر | أحمد موسى يكشف تطورات ضرب القواعد الأمريكية بالشرق الأوسط
المدير الفني لـ الأهلي: نريد مواجهة أفضل أمام بورتو
تهديدات إيرانية.. صفارات الإنذار تدوي في البحرين
مانويل جوزيه يكشف المستور: كنت ههرب من الأهلي في أول يوم
طقس الثلاثاء| الأرصاد تحذر من الحرارة والشبورة
رصد إشارات حرارية صادرة من منشأة "فوردو" النووية.. ما القصة؟
تخفي مرضا خسيسا | حسام موافي: لا تتجاهل حرقة البول.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

دليلك لتجنب الطفح الحراري.. كيف تحمي نفسك من الأمراض الجلدية في الصيف؟

كيف تحمي نفسك من الأمراض الجلدية في الصيف؟
كيف تحمي نفسك من الأمراض الجلدية في الصيف؟
أسماء عبد الحفيظ

يعاني الكثير من الأشخاص مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، من مشاكل جلدية مزعجة قد تبدأ بطفح جلدي بسيط وتنتهي بإصابات جلدية متكررة أو التهابات مزمنة.

التعرض المباشر لأشعة الشمس، وتلوث الهواء كلها عوامل تؤثر بشكل مباشر على صحة البشرة ونظافتها، وتسبب فى الجلد بيئة خصبة لظهور الفطريات والحساسية والتقرحات.

كشف الدكتور عماد زهران استشارى الجلدية، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد،  أكثر الأمراض الجلدية شيوعًا في الصيف، حيث قدم مجموعة من النصائح والخطوات الوقائية البسيطة التي تساعد على حماية البشرة طوال الموسم الحار.

أبرز الأمراض الجلدية الصيفية

1. الطفح الحراري 

يظهر عادة على شكل حبوب صغيرة حمراء أو التهابات تحت الجلد، خصوصًا في المناطق التي تعاني من التعرق مثل الرقبة وتحت الإبط.

2. العدوى الفطرية مثل التينيا

تنشط الفطريات في الصيف بسبب التعرق المستمر، وتظهر في أماكن مغلقة ورطبة كالأصابع، تحت الثدي، أو بين الفخذين.

3. حروق الشمس

تحدث نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة دون حماية، وتؤدي لاحمرار وتقشر الجلد، وقد تسبب في حالات شديدة تلفًا في خلايا البشرة.

4. الحساسية والتهيج الجلدي

بعض الأشخاص يعانون من تحسس شديد تجاه أشعة الشمس أو مستحضرات الوقاية أو حتى من ملابس صناعية تسبب الحكة.

5. حب الشباب الصيفي

كيف تحمي نفسك من الأمراض الجلدية في الصيف؟ 

يزداد بسبب اختلاط العرق بالدهون والغبار، مما يؤدي إلى انسداد المسام وظهور البثور، خصوصًا لدى المراهقين.

نصائح ذهبية لحماية بشرتك في الصيف

 1. ارتدِ ملابس قطنية فضفاضة

القطن يساعد على امتصاص العرق ويقلل من تهيج الجلد. تجنب الملابس الضيقة أو المصنوعة من ألياف صناعية، خاصة في الطقس الحار.

 2. استحم مرتين يوميًا

خاصة بعد التعرق، استخدم غسولًا لطيفًا للبشرة يساعد على التخلص من البكتيريا والدهون المتراكمة.

كيف تحمي نفسك من الأمراض الجلدية في الصيف؟ 

 3. جفف جسمك جيدًا

لا تترك الأماكن الرطبة مبللة، خصوصًا بين أصابع القدم، وأسفل الثدي، وتحت الإبط، لتجنب نمو الفطريات.

 4. استخدم واقي شمس مناسب

اختر نوعًا لا يسد المسام، بمعامل حماية لا يقل عن 30%، وضعه قبل الخروج بنصف ساعة، وجدد وضعه كل ساعتين.

كيف تحمي نفسك من الأمراض الجلدية في الصيف؟ 

 5. قللي من المكياج الثقيل

في الصيف، الأفضل استخدام مستحضرات خفيفة لأن الحرارة والعرق قد يتفاعلان مع المكياج مسبّبين انسداد المسام والتهابات البشرة.

 6. حافظي على ترطيب الجسم

اشرب كميات وفيرة من الماء والسوائل الطبيعية، لترطيب الجسم داخليًا وحماية البشرة من الجفاف.

 7. لا تشاركي أدوات النظافة الشخصية

مثل المناشف أو الأمشاط أو ماكينات الحلاقة، لتقليل احتمالات انتقال الفطريات أو البكتيريا.

 8. استشري طبيب الجلدية عند الضرورة

إذا لاحظت طفح لا يزول، حكة شديدة، أو التهابات متكررة، لا تؤجلي زيارة الطبيب لتشخيص الحالة بدقة.

أغذية مفيدة لصحة البشرة في الصيف:

  • البطيخ والخيار: لترطيب البشرة.
  • الجوافة والكيوي: لاحتوائهما على فيتامين C.
  • الزبادي: غني بالبروبيوتيك المفيد للجلد والهضم.
  • النعناع والريحان: يهدئان الالتهابات الجلدية طبيعيًا.
الطفح الحراري فصل الصيف مشاكل جلدية إصابات جلدية متكررة والحساسية الأمراض الجلدية التهابات تحت الجلد حروق الشمس الحساسية والتهيج الجلدي حب الشباب الصيفي أبرز الأمراض الجلدية الصيفية الفطريات والحساسية أكثر الأمراض الجلدية شيوعًا في الصيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

درون

تفاصيل سقوط طائرة "درون" أمام جامعة القاهرة

طفل ياسين بالبحيرة

تأجيل استئناف المتهم في قضية تلميذ دمنهور على حكم المؤبد لجلسة 21 يوليو

حادث التجمع

بسيارتها.. سيدة تطيح بـ أسرة كاملة داخل حديقة بحي النرجس في التجمع| صور

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس جميع المحافظات .. رابط مباشر ومجاني

200 جنيه دفعة واحدة.. سعر الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه دفعة واحدة.. سعر الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة

اجازة

مفاجأة للموظفين بإجازة رأس السنة الهجرية و 30 يونيو

أرشيفية

الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير فيصل بن خالد بن سعود

أرشيفية

زلزال بقوة تقترب من الـ6 درجات ريختر يضرب أمريكا

ترشيحاتنا

سامبدوريا

بعد شغب جماهيري.. بقاء سامبدوريا في الدوري الإيطالي بفوزه على ساليرنيتانا

الزي الرسمي الزمالك

3 ملايين دولار.. تكلفة الزي الرسمي لنادي الزمالك

المنتخب السعودي

إنجاز تاريخي للمنتخب السعودي في أول ظهور له بالكأس الذهبية 2025

بالصور

تخفي مرضا خسيسا | حسام موافي: لا تتجاهل حرقة البول.. فيديو

«مرض خسيس» حسام موافي يحذر من تجاهل علامة خطيرة عند التبول فيديو
«مرض خسيس» حسام موافي يحذر من تجاهل علامة خطيرة عند التبول فيديو
«مرض خسيس» حسام موافي يحذر من تجاهل علامة خطيرة عند التبول فيديو

دليلك لتجنب الطفح الحراري.. كيف تحمي نفسك من الأمراض الجلدية في الصيف؟

كيف تحمي نفسك من الأمراض الجلدية في الصيف؟
كيف تحمي نفسك من الأمراض الجلدية في الصيف؟
كيف تحمي نفسك من الأمراض الجلدية في الصيف؟

من المطبخ إلى السوق… سر نجاح ألواح الشوكولاتة والكراميل بالفول السوداني

ألواح الشوكولاتة المحشوة بالكراميل والفول السوداني
ألواح الشوكولاتة المحشوة بالكراميل والفول السوداني
ألواح الشوكولاتة المحشوة بالكراميل والفول السوداني

في 30 دقيقة فقط.. طريقة عمل الحريرة المغربية في حلة الضغط

طريقة عمل الحريرة المغربية
طريقة عمل الحريرة المغربية
طريقة عمل الحريرة المغربية

فيديو

محمد رمضان

الجو حلو.. محمد رمضان يكشف موعد طرح أحدث أغانيه

عودة جوري بكر لطليقها

بالصدفة.. تبادل العتاب ينهي خلافات جوري بكر وطليقها رسميا في الساحل

نانسي عجرم

نانسي عجرم تتعرض لموقف صعب في حفلها الأخير بسبب معجب.. ماذا حدث؟

استديو رقص رانيا يوسف

رانيا يوسف تفاجئ جمهورها بافتتاح ستوديو رقص في دبي .. ونيولوك جريء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قصف تل أبيب

المزيد