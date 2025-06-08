طبيب جلدية يقدم 5 نصائح لتجنب الإصابة بالفطريات في الصيف .. خليها عادة

مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خلال فصل الصيف، تزداد حالات العدوى الفطرية بشكل حاد، وتُوفر البيئة الرطبة الناتجة عن العرق على الجلد بيئة مثالية لتكاثر الفطريات.

وفقا لموقع إتش تي لايف ستايل، قال الدكتور غونجان فيرما، استشاري الأمراض الجلدية في مستشفى مانيبال دواركا، نيودلهي: "العدوى الفطرية مؤلمة، وغير مريحة، ومعدية، وشائعة خلال فصل الصيف، أفضل طريقة للوقاية منها هي النظافة الجيدة، والرعاية الطبية في الوقت المناسب، واتباع عادات النظافة اليومية".

نصائح للوقاية من الفطريات

وشاركت الدكتورة غونجان فيرما نصائح الوقاية التي يمكن اتباعها والتي يمكن أن تمنع الإصابة بالفطريات وتساعدنا على البقاء آمنين:

1. الاستحمام يوميًا أو مرتين يوميًا إذا لزم الأمر

الاستحمام اليومي ضروري للغاية، خاصةً للأفراد الذين يقومون بمهام شاقة أو تتطلب تعرقًا شديدًا. عند العمل في الهواء الطلق أو التعرق الشديد، يُنصح بالاستحمام مرتين يوميًا لإزالة العرق ومنع نمو الفطريات على الجلد.

2. استخدم مناشف منفصلة واغسلها يوميًا

يجب على كل فرد من أفراد الأسرة استخدام منشفته الخاصة، ويجب غسل جميع المناشف يوميًا. مشاركة المناشف قد يؤدي إلى انتشار جراثيم الفطريات من فرد لآخر.

3. اغسل الملابس الداخلية يوميًا بالماء الدافئ

الملابس الداخلية المتعرقة بيئة خصبة لتكاثر الفطريات. احرص على غسل الملابس الداخلية يوميًا، ويفضل أن يكون ذلك بماء دافئ، للقضاء على جراثيم الفطريات بفعالية.

4. تجفيف الملابس في ضوء الشمس

ضوء الشمس مُطهّر طبيعي. جفف الملابس دائمًا تحت أشعة الشمس المباشرة، لأن الملابس الرطبة أو المجففة في أجواء رطبة قد تحمل الفطريات.

5. اغسل ملابس الشخص المصاب بشكل منفصل

إذا أصيب أحد أفراد العائلة بالعدوى، تأكدي من غسل ملابسه ومناشفه بشكل منفصل لمنع انتشار العدوى إلى أفراد آخرين من العائلة.