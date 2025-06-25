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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

إيناس عز الدين: جوزي ماسبنيش رغم عدم قدرتي على الإنجاب ويعتبرني ابنته المُدللة.. فيديو

ايناس عز الدين مع المذيعة تقى الجيزاو
ايناس عز الدين مع المذيعة تقى الجيزاو
تقى الجيزاوي

كشفت المطربة إيناس عز الدين كواليس قصة حبها بينها وبين زوجها وعلاقتهما القوية ببعض برغم العديد من الصعوبات الذى واجههوها وعلى رأسهم عدم الإنجاب 

وقالت إيناس عز الدين خلال لقائها فى بودكاست “Boom shoot” المذاع على قناة صدي البلد تقديم المذيعة تقى الجيزاوي ، أن بالرغم الحب الكبير إلا أنها واجهوا العديد من الأزمات ومن أبرزها مشكلة الإنجاب وبالرغم أن عملية الحمل تحدث لكنها لم تستكمل بسبب معانتها من مرض المناعة الذاتية الذى يرفض بشدة استكمال الحمل ، معلقة: “فى مستشفيات فى بعض الدول الأوربية تقدر تحل دا بس حاليًا خارج استطاعتي المادية إنى أسافر والحمل بيحصل بس أنا بدخل فى مرحلة خطر ".

وأستكملت إيناس عز الدين، أن فى بداية زواجهما اشترط زوجها عليها إذا لم تنجب سيتزوج عليها أخري ولكنه لم يتزوج بسبب حبه الكبير لها وكان فقط ينظر لسلامتها الصحية.

وأضافت ايناس عز الدين أن زوجها يعملها وكأنها طفلته المدللة وانها تعتبره أيضًا ابنها التى لم تنجبه.

ايناس عز الدين تتحدث عن بدايتها الغنائية 

وتحدثت ايناس عز الدين عن بدايتها الغنائية وأنها من محافظة الأسكندرية وكانت تقيم هناك لذلك كانت تواجه صعوبة فى التنقل ألى القاهرة لأنها كانت تدرس فى معهد الموسيقي العربية ، مشيرة إلا أن أهلها كانوا يدعموها بشكل كبير منذ بدايتها الفنية .

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إيناس عز الدين: جوزي ماسبنيش رغم عدم قدرتي على الإنجاب ويعتبرني ابنته المُدللة.. فيديو

ايناس عز الدين مع المذيعة تقى الجيزاو
ايناس عز الدين مع المذيعة تقى الجيزاو
ايناس عز الدين مع المذيعة تقى الجيزاو

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