تامر حسنى أو محمد رمضان .. إيناس عز الدين تكشف عن رغبتها فى غناء دويتو مع هذا الفنان .. فيديو

كشفت المطربة إيناس عز الدين عن رغبتها فى مشاركة عدد من النجوم لغناء دويتو مشترك وذلك ردًا على سؤال من هو الفنان الأقرب لقلبها ضمن النجوم محمد رمضان ، تامر حسني أو محمد حماقي .

وقالت ايناس خلال لقائها فى بودكاست “boom shoot" المذاع على قناة صدى البلد تقديم المذيعة تقى الجيزاوي ، أنها تتمنى التعاون مع الثلاث نجوم محمد رمضان ، تامر حسنى ومحمد حماقى بالتأكيد ، ولكن على رأس القائمة يأتى الفنان تامر حسني لأنه الأقرب لقلبها انسانيًا .

وعن محمد حماقى، قالت ايناس أنه تعتبره فنان خارج المنافسة وله موهبة واداء مميز يضعه فى مكانة معينة بين جمهوره .

وعن محمد رمضان ، أشادت ايناس بموهبته مؤكدة انه فنان موهوب وذكى بشكل كبير بالرغم انه ممثل وليست مطرب ولكنه يجيد النجاح ولفت النظر وأن شعبيته لا جدال عليها ، مشيرة أنه استثنائي فى التمثيل أكثر من الغناء ، ولم يأخذ فرصته الحقيقية فى التمثيل حتى الأن.

ايناس عز الدين تتحدث عن بدايتها الغنائية

وتحدثت ايناس عز الدين عن بدايتها الغنائية وأنها من محافظة الأسكندرية وكانت تقيم هناك لذلك كانت تواجه صعوبة فى التنقل ألى القاهرة لأنها كانت تدرس فى معهد الموسيقي العربية ، مشيرة إلا أن أهلها كانوا يدعموها بشكل كبير منذ بدايتها الفنية

ايناس عز الدين: لم أهاجم دار الأوبر المصرية

وردت ايناس عز الدين على حقيقة هجومها على دار الأوبرا المصرية كما تداول ، معلقة: “لم أقصد الإهانة خالص ولكن أنا اتكلمت من وجهة نظر معينة وهى أن الأوبرا مش بتدفع الراتب اللى يخلينا نصرف بشكل كويس على مظهرنا ومرتباتنا هى فقط الحد الأدنى للأجور ومش كل الناس تقدر تشتغل فى مكان دار الأوبرا المصرية وأحيانًا بيكون فى تفرقة".