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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

يواصل التراجع.. سعر الدولار في مصر الآن

تراجع سعر الدولار في مصر
تراجع سعر الدولار في مصر
علياء فوزى

تراجع سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر على مدار  تعاملات الأسبوع الحالي.

ويرصد موقع “صدى البلد”سعر الدولار، أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025، وفقًا لآخر تحديث في البنوك القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي، تنمية الصادرات، التنمية الصناعية، الكويتي الوطني)لنحو 50.02 جنيه للشراء و50.12 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك( التجاري الدولي CIB، ميد بنك، اتش اس بي سي"HSBC"،،العربي الأفريقي) ليسجل  نحو 50 جنيه للشراء و50.10 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قناة السويس نحو 49.95 جنيه للشراء و 50.05 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التعمير والإسكان نحو 49.92 جنيه للشراء و 50.02 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك(الإسكندرية، المصرف العربي، البركة، القاهرة، نكست، أبوظبي التجاري )  نحو 49.90 جنيه للشراء و 50 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (الأهلي المتحد، العقاري المصري العربي )   لنحو 49.88 جنيه للشراء و 49.98 جنيه للبيع.

وبلغ  سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك ( فيصل الإسلامي، مصر، الأهلي  ) نحو 49.87 جنيه للشراء و 49.97 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (قطر الوطني، الشركة المصرفية الدولية، أبوظبي الأول)   نحو 49.85 جنيه للشراء و 49.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك  كريدي أجريكول نحو 49.82 جنيه للشراء و 49.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في البنك المركزي المصري نحو 49.98  جنيه للشراء و50.12 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الأربعاء 

50.02 جنيه للشراء

أقل سعر بيع للدولار اليوم الأربعاء 

49.92 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار اليوم الأربعاء 

49.98 جنيه للبيع

سعر الدولار في الجمارك اليوم الأربعاء 

50.31 جنيه. 

سعر الدولار مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الدولار الأمريكي التجاري الدولي CIB الجنيه المصري بنك التعمير والإسكان

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