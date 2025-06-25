متوسط أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء

يستعرض موقع “صدى البلد” متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر، في خلال تعاملات اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.

سعر صرف الدولار في مصر اليوم الأربعاء



سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري:

سعر الشراء: 50جنيه.

سعر البيع:50.1 جنيه.

وسجل سعر الدولار الاسترالي أمام الجنيه المصري :

سعر الشراء: 32.44جنيه.

سعر البيع: 32.40جنيه.

وسجل سعر الدولار الكندى أمام الجنيه المصري الأربعاء:

سعر الشراء: 36.41جنيه.

سعر البيع: 36.52 جنيه.



أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الأربعاء

بلغ سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري:

سعر الشراء: 58.02جنيه.

سعر البيع: 56.27جنيه.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري :

سعر الشراء: 68.68جنيه.

سعر البيع: 68.28جنيه.

بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري :

سعر الشراء: 62.05جنيه.

سعر البيع: 62.29جنيه.



أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الأربعاء



سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري:

سعر الشراء: 6.97 جنيه.

سعر البيع: 6.98 جنيه.



وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري :

سعر الشراء: 34.47جنيه.

سعر البيع: 34.64جنيه.

