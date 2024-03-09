رئيس رابطة الأندية يشيد بتنظيم موسم الرياض لنهائي الكأس: تجربة جديدة وتسويق لمنتجنا

علق أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، على نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في السعودية، قائلا: "تجربة جديدة وتسويق لمنتجنا".

وقال أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "مشهد نهائي كأس مصر كان مشرفا ويليق بقمة الكرة المصرية".

وأضاف: "لم نشعر أن البطولة الأعرق وهي كأس مصر خرجت عن الدولة المصرية وذلك يرجع إلى ترابط الشعوب بين مصر والمملكة سواء على مستوى القيادة السياسية أو الشعوب".

وأشاد بتنظيم موسم الرياض لنهائي كأس مصر، قائلا: "نشكر المملكة السعودية على التنظيم، لأن التنظيم كان هائلا يليق بالقمة المصرية".