كأس مصر.. محمود الزنفلي يحتفل بأول بطولة له بقميص الأهلي

حصد محمود الزنفلي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أول ألقابه في مسيرته الرياضية، وذلك بعد نحو 40 يومًا من انضمامه للمارد الأحمر.

ونشر الزنفلى صورة له وهو يحتفل بكأس مصر عبر حسابه علي "انستجرام" بعد الفوز علي الزمالك بهدفين نظيفين أحرزهما إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة.

وانتقل محمود الزنفلي إلى صفوف الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من نادي الداخلية على سبيل الإعارة، وذلك بعد إصابة الحارس محمد الشناوي، حيث تعاقد معه المارد الأحمر بديلًا لمحمد أبو جبل حارس البنك الأهلي.