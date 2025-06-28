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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

دي إس N°8 الكهربائية بمواصفات مذهلة.. كم سعرها عالميًا؟

دي إس N°8
دي إس N°8
صبري طلبه

أطلقت “دي إس” الفرنسية، نسختها الجديدة N°8 الكهربائية، والتي تأتي بمواصفات فنية عالية الأداء، بالإضافة إلى مظهر خارجي يتسم بلغة العصر، وتحمل هذه السيارة اللقب الكامل N°8 AWD Long Range Pallas.

المواصفات الفنية لسيارة دي إس N°8 الجديدة 

تعتمد السيارة دي إس N°8 على محرك كهربائي مع نظام الدفع الرباعي للعجلات، ويستطيع هذا المحرك ضخ قوة إجمالية قدرها 257 كيلووات، أي ما يعادل 350 حصانًا، مع مدى للسير يصل إلى 688 كيلومترًا.

دي إس N°8 

وتستند السيارة دي إس N°8 إلى بطارية سعة 97.2 كيلووات، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 190 كيلومترًا في الساعة، ومن خلال تلك القدرات الفنية، يمكن للسيارة التسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم/ساعة في فترة زمنية تستغرق 5.4 ثانية.

دي إس N°8 

تجهيزات وتصميم دي إس N°8

تضم السيارة دي إس N°8 عددا من التجهيزات منها، شاشة تعمل باللمس يبلغ قياسها 16 بوصة بحجم عملاق، مع دعم التطبيقات الذكية مثل أبل كار بلاي ولأندرويد لأوتو، وبرامج الخرائط، بالإضافة إلى نظام صوتي ترفيهي عالي الأداء، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

دي إس N°8 

وتأتي دي إس N°8 بمقاعد كهربائي فاخرة، بالإضافة إلى إضاءة محيطة، وزجاج عازل للصوت، كاميرا للمتابعة، حساسات حركة أمامية وخلفية، شاحن لا سلكي، مقدمة تحمل طابع مميز حيث تتسم بالشراسة، مع إضاءة LED، وعجلات رياضية ذات مظهر أنيق. 

سعر سيارة دي إس N°8 عالميًا 

تنطلق السيارة دي إس N°8 في السوق العالمي بسعر يبدأ من 68.100 يورو.

دي إس N°8 دي إس N°8 سيارة دي إس N°8 الجديدة السيارة دي إس N°8 سعر  دي إس N°8

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