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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أسرار تحضير الفاهيتا.. خطوات بسيطة لطبق مكسيكي لا يُقاوم

أسرار تحضير الفاهيتا.. خطوات بسيطة لطبق مكسيكي لا يُقاوم
أسرار تحضير الفاهيتا.. خطوات بسيطة لطبق مكسيكي لا يُقاوم
أسماء عبد الحفيظ

طريقة عمل الفاهيتا، تُعد الفاهيتا واحدة من أشهر الأطباق المكسيكية التي انتشرت في مختلف دول العالم، بفضل مذاقها الغني وسهولة تحضيرها وتنوع طرق تقديمها. 

 للحصول على فاهيتا مطاعم في المنزل، هناك بعض الأسرار البسيطة التي تضمن لك النكهة الأصلية والقوام المثالي، للشيف مصطفي العمدة.

اختيار نوع اللحم أو الدجاج

أسرار تحضير الفاهيتا

الفاهيتا بالدجاج: يُفضل استخدام صدور الدجاج المقطعة شرائح رفيعة بالطول.

الفاهيتا باللحم: الأفضل استخدام لحم بقري من نوع الستيك مثل الريباي أو الفليه وتقطيعه شرائح عكس اتجاه النسيج العضلي ليكون طريًا.

 التتبيلة هي السر
تتبيلة الفاهيتا هي ما يميز هذا الطبق، وتعتمد على المزج بين الطعم الحامض والبهارات المكسيكية.

مكونات التتبيلة المثالية لعمل الفاهيتا

أسرار تحضير الفاهيتا
  • عصير ليمونة كبيرة أو 2 ملعقة خل
  • 2 ملعقة زيت زيتون
  • فص ثوم مهروس
  • ملعقة صغيرة بابريكا
  • ملعقة صغيرة كمون
  • نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة
  • رشة فلفل أسود
  • ملعقة صغيرة سكر بني يعطي توازنًا للنكهة
  • رشة شطة حسب الرغبة

 طريقة عمل الفاهيتا

 

أسرار تحضير الفاهيتا
  •  يُنقع الدجاج أو اللحم في التتبيلة لمدة ساعة على الأقل، والأفضل طوال الليل في الثلاجة.
  •  الخضار لا تقل أهمية
  • الفلفل الملون أحمر وأصفر وأخضر والبصل هما المكونان الأساسيان في الفاهيتا، ويجب تقطيعهما شرائح متساوية حتى تُطهى بشكل متوازن.
  • لا تطه الخضار زيادة عن اللزوم، الهدف أن تظل مقرمشة قليلاً لتحافظ على قوامها.
  • التسوية المثالية
  • استخدم طاسة ساخنة جدًا ويُفضل حديد أو تيفال سميكة.
  • لا تزدحم المقلاة، حتى لا تخرج السوائل وتُسلق الفاهيتا بدل أن تتحمر.
  • يُطهى اللحم أو الدجاج أولاً، ثم يُرفع، وبعدها تُشوح الخضار في نفس المقلاة لتأخذ النكهة.

 تقديم الفاهيتا

  • خبز التورتيلا أو عيش الشاورما
  • صوصات مثل الجواكامولي أو الكريمة الحامضة أو صوص الزبادي بالثوم
  • خس، طماطم، جبنة شيدر مبشورة

 نصيحة

  • يفضل يسخّن التورتيلا على الطاسة لثوانٍ قليلة قبل الحشو، ليكون طريًا وسهل اللف.
  •  أضف رشة صغيرة من عصير الليمون أثناء تشويح الخضار.
  • قدم الفاهيتا على طبق حديد ساخن تصدر منه أزيز، كما تفعل المطاعم، لو أردت التأثير الكامل.
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