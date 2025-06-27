سعره 100 ألف دولار .. تعرفى على تفاصيل فستان لورين سانشيز

يحظى حفل زفاف الملياردير الأمريكي جيف بيزوس وخطيبته الإعلامية لورين سانشيز بمتابعة واسعة من جمهور حول العالم، مع انطلاق أولى فعاليات ما قبل الزفاف في مدينة البندقية الإيطالية، حيث تمتد الاحتفالات لثلاثة أيام وسط أجواء من الفخامة.

سعر صادم لفستان زفاف لورين الاسطوري

وتتراوح تكلفة الحفل بين 20 مليون و600 مليون دولار، وسط تكتم على التفاصيل الدقيقة للفعالية التي يصفها البعض بـ"الأسطورية"، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وظهر الثنائي مساء الخميس في أولى السهرات الرسمية ضمن الاحتفال، حيث ارتدت سانشيز فستانًا أثار الجدل، وُصف بأنه أقرب لقطعة فنية أو قطعة ديكور راقية.

وحمل الفستان توقيع دار "سكياباريلي" للأزياء الراقية لموسم 2025، ولم يُصمم خصيصًا لها، ويُقدر سعره بنحو 100 ألف دولار.

وتميّز التصميم بمشد ذهبي لامع على هيئة صديري، أظهر خصرها النحيف، مع تنورة مطرزة بتفاصيل زهرية معقدة امتدت حتى الرقبة، وهو أسلوب غير معتاد في إطلالات سانشيز السابقة.

ومن المقرر أن تُعقد مراسم الزفاف الرسمية يوم الجمعة، حيث سيتبادل الزوجان العهود أمام حشد يضم نحو 200 ضيف من كبار الشخصيات والمشاهير العالميين.

الملياردير الأمريكي جيف بيزوس وخطيبته الإعلامية لورين سانشيز

الملياردير الأمريكي جيف بيزوس وخطيبته الإعلامية لورين سانشيز

الملياردير الأمريكي جيف بيزوس وخطيبته الإعلامية لورين سانشيز

الملياردير الأمريكي جيف بيزوس وخطيبته الإعلامية لورين سانشيز

الملياردير الأمريكي جيف بيزوس وخطيبته الإعلامية لورين سانشيز