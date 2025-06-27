قبل حفل زفافهما .. مصادر تؤكد: جيف بيزوس ولورين سانشيز متزوجان بالفعل

كشفت مصادر مقربة أن رجل الأعمال الأمريكي جيف بيزوس وخطيبته الإعلامية لورين سانشيز قد تزوجا قانونيًا في الولايات المتحدة قبل أسابيع من احتفالهما المقرر إقامته في مدينة البندقية الإيطالية.

جيف بيزوس ولورين سانشيز تزوجا سرًا قبل أسابيع من احتفالهما في إيطاليا

وأحتفلا الثنائي بزواجهما بالفعل منذ أكثر من شهر في مراسم قانونية جرت داخل الولايات المتحدة، بموجب القانون الأمريكي، دون الحاجة إلى تقديم طلب رسمي للحصول على رخصة زواج، ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال مصدر مطلع على تفاصيل التحضيرات: "الزوجان تزوجا بشكل قانوني قبل فترة، وكانا واضحين منذ البداية مع المقربين بأن الزفاف الذي يُقام في إيطاليا ليس سوى احتفال رمزي، وليس مراسم زفاف رسمية".

وأضاف المصدر أن الحفل، المقرر إقامته يوم الجمعة ضمن احتفالات تمتد لثلاثة أيام، لن يتضمن تبادل عهود أو خواتم، تماشيًا مع القوانين الإيطالية.

وأكد أن بيزوس صرّح شخصيًا بأنه وسانشيز متزوجان بالفعل، كما أشار إلى توقيعهما اتفاقية ما قبل الزواج لضمان حماية ثروته التي تُقدّر بنحو 244 مليار دولار.

جيف بيزوس ولورين سانشيز

جيف بيزوس ولورين سانشيز

جيف بيزوس ولورين سانشيز

جيف بيزوس ولورين سانشيز

جيف بيزوس ولورين سانشيز