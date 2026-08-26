رئيس حزب الوعي: خطاب الرئيس السيسي اليوم كان سياسيًا بامتياز.. وتوجيهات مباشرة للحكومة للتعامل مع أوجاع المواطنين

أكد الدكتور باسل عادل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوعي، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف جاء مختلفًا و«نوعيًا»، لافتًا إلى أنه تضمن رسائل سياسية واضحة بشأن الأمن القومي والحكومة والاقتصاد وأوضاع المواطنين.

وأوضح باسل عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، أن الخطاب لم يقتصر على الجانب الديني، رغم ارتباطه بمناسبة المولد النبوي، وإنما تناول عددًا من الملفات السياسية والاقتصادية والخدمية التي تشغل المواطن المصري.

باسل عادل: الرئيس تناول كل ما يشغل المواطن

وأشار إلى أن الرئيس وجه خلال كلمته رسائل واضحة بشأن جاهزية القوات المسلحة وحماية الدولة ومقدراتها، إلى جانب توجيهات للحكومة بإعداد تقرير شامل عن حجم الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن الرئيس اقترح عقد مؤتمر تستعرض خلاله الحكومة ما تم إنجازه، معتبرًا أن عرض الحكومة لأعمالها أمام المواطنين يمثل نوعًا من المساءلة وإطلاع الشعب على ما تم تنفيذه.

مقارنة المديونية بحجم الدعم والمشروعات

ولفت باسل عادل إلى أهمية توجيه الرئيس بإعداد بيان عن حجم المديونية الداخلية والخارجية ومقارنتها بحجم الدعم الذي تقدمه الدولة، إلى جانب ما تم تنفيذه من مشروعات.

وأوضح أن الدولة شهدت خلال السنوات الماضية تنفيذ مشروعات في قطاعات متعددة، من بينها الموانئ والطرق والمدن الصناعية والمدن السكنية والزراعة والصناعة، معتبرًا أن هذه المشروعات يجب أن تكون جزءًا من تقييم الصورة الاقتصادية للدولة.

«الرئيس النهاردة تناول كل اللي في دماغ الناس»

وأكد رئيس حزب الوعي أن الرئيس تطرق كذلك إلى تفاصيل يومية تمس حياة المواطنين، مثل حوادث الطرق والانضباط المروري والانضباط في الشارع.

وقال إن هذه الملفات، رغم كونها تفاصيل تبدو صغيرة، فإنها في النهاية تؤثر في الصورة العامة للدولة ومستوى الحياة فيها.

توجيهات بشأن فواتير الكهرباء والمتأخرات

وأشار باسل عادل إلى أن من بين التوجيهات المهمة مطالبة وزير الكهرباء بالتدخل في ملف فواتير الكهرباء والمتأخرات، والتعامل بصورة أكثر مراعاة مع المواطنين في سداد المستحقات، إلى جانب ملفات العدادات الكودية.

منافذ لبيع السلع بأسعار عادلة في المراكز

وأشاد باسل عادل بتوجيه الرئيس بشأن توفير منافذ لبيع السلع بأسعار مناسبة في المراكز، معتبرًا أن هذا الإجراء يمكن أن يساعد المواطنين في الحصول على احتياجاتهم الأساسية بأسعار أكثر عدالة.

وأوضح أن أهمية التوجيه تأتي من إمكانية وصول هذه المنافذ إلى عدد كبير من المواطنين في مختلف المحافظات.

باسل عادل يقترح إشراك المواطنين في مؤتمر الإنجازات

وطرح رئيس حزب الوعي تصورًا لطريقة عرض إنجازات الحكومة، مقترحًا أن يتم تقسيم المؤتمر جغرافيًا إلى محافظات، مع حضور أبناء كل محافظة وأصحاب المصلحة فيها، حتى يتمكن المواطنون من تقييم ما تم تنفيذه على أرض الواقع.

وقال إن عرض الإنجازات قطاعيًا فقط قد لا يكون كافيًا، مقترحًا أن يتم تخصيص أيام لعرض ما تحقق في كل مجموعة من المحافظات، بحضور المواطنين والمسؤولين المحليين.