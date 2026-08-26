برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تدفع قطاع البترول لتعظيم الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات

أشاد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي والبحث والاستكشاف وتأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية.

دعم ملف الطاقة

وأكد عبد العال في تصريح صحفي له اليوم، أن الاجتماع يعكس المتابعة المباشرة من القيادة السياسية لملف الطاقة باعتباره أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن ضمان توافر المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بصورة مستمرة يمثل عنصرًا أساسيًا لاستقرار الأسواق وانتظام عمل القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وقال عضو مجلس النواب إن توجيه الرئيس السيسي بتوفير الحوافز اللازمة لتشجيع شركات البترول العالمية على التوسع في أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول يمثل خطوة مهمة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأوضح النائب أن التوسع في عمليات البحث والاستكشاف والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب تنمية الاكتشافات غير المنماة، من شأنه دعم قدرات مصر الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية.

وأشار الصافي عبد العال إلى أن استهداف مضاعفة إنتاج الزيت الخام والمكثفات البترولية يمثل توجهًا إيجابيًا من شأنه دعم موارد الدولة وتعزيز قدرة قطاع البترول على تلبية احتياجات السوق المحلية، فضلًا عن زيادة فرص التصدير مستقبلًا.

وأكد النائب أن نجاح الدولة في انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب يمثل رسالة إيجابية للمستثمرين وشركات الطاقة العالمية، ويسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الإجراءات التحفيزية التي تتبناها الدولة لزيادة استثمارات شركات البترول العالمية يمكن أن تسهم في تسريع عمليات البحث والاستكشاف وحفر الآبار الجديدة، بما ينعكس على معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

وأشار النائب إلى أن التطورات المرتبطة بالتعاون الإقليمي في مجال الغاز، ومن بينها قرار الاستثمار النهائي لتنمية حقل «كرونوس» القبرصي وربطه بالبنية التحتية المصرية، تؤكد تنامي الدور الإقليمي لمصر في تجارة وتداول الغاز الطبيعي.

وشدد نائب الإسكندرية على أهمية تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة تحويل مستهدفات قطاع البترول إلى برامج تنفيذية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للمتابعة والقياس، معتبرًا أن هذا النهج يضمن سرعة تنفيذ الخطط ومراجعة نتائجها بصورة مستمرة.

واختتم النائب الصافي عبد العال، بالتأكيد على أن الاجتماع يعكس رؤية متكاملة لتطوير قطاع البترول والثروة المعدنية، تقوم على زيادة الإنتاج، وتعزيز أمن الطاقة، وجذب الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية، وتعظيم القيمة الاقتصادية للموارد المصرية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز قدرة مصر على أداء دور محوري في سوق الطاقة الإقليمي.