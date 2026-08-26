برلماني: الرئيس السيسي وضع المواطن في قلب أولويات الدولة باحتفالية المولد النبوي

أكد النائب مصطفى مزيرق، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف جاءت لتؤكد أن المواطن المصري يظل في قلب أولويات الدولة، وأن الجمهورية الجديدة لا تقوم فقط على إنشاء المشروعات الكبرى، وإنما تستهدف في الأساس تحسين حياة المواطنين وتطوير الخدمات وتوفير احتياجاتهم الأساسية، بالتوازي مع الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

توجيهات الرئيس للحكومة

وقال النائب مصطفى مزيرق إن توجيهات الرئيس للحكومة بشأن توفير السلع الأساسية والتوسع في منافذ البيع الحكومية وضبط الأسواق تمثل استجابة مباشرة لما يهم المواطن في حياته اليومية، مؤكدًا أن الدولة مطالبة باستمرار المتابعة والرقابة على الأسواق، والتأكد من وصول السلع إلى المواطنين بأسعار مناسبة، مع مواجهة أي محاولات للاحتكار أو الاستغلال، مشيرًا إلى أن هذه الملفات يجب أن تحظى باهتمام مستمر من الأجهزة التنفيذية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن توجيه الرئيس للمحافظين والمسئولين بضرورة النزول إلى الشارع والاستماع إلى المواطنين والتعامل المباشر مع الشكاوى يمثل تأكيدًا على أهمية الإدارة الميدانية، موضحًا أن المواطن في القرى والمراكز والمحافظات هو الأكثر معرفة باحتياجاته ومشكلاته، وأن سرعة الاستجابة للشكاوى وتحويلها إلى حلول على أرض الواقع هي المقياس الحقيقي لنجاح الأداء التنفيذي.

وأشار مزيرق إلى أن توجيهات الرئيس المتعلقة باستكمال مشروعات النقل وتحسين الطرق ورفع مستوى الانضباط المروري تحمل أهمية كبيرة للمواطنين، خاصة في المحافظات والمراكز والقرى، مؤكدًا أن تحسين الطرق ورفع كفاءة وسائل النقل لا ينعكس فقط على حركة المواطنين، وإنما يساهم أيضًا في دعم النشاط الاقتصادي وربط القرى والمراكز بالمناطق الإنتاجية والخدمية، وتحسين جودة الحياة بصورة مباشرة.

وشدد النائب مصطفى مزيرق على أن تأكيد الرئيس على سيادة القانون ومحاربة الفساد وحماية حقوق المواطنين يمثل أساسًا لاستمرار بناء الدولة الحديثة، مؤكدًا أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف يحمل رسالة تتجاوز الاحتفال بالمناسبة إلى استحضار أخلاق الرسول الكريم في الأمانة والرحمة والإتقان وحسن التعامل، وأن هذه القيم يجب أن تكون حاضرة في أداء كل مسئول وكل مواطن، حتى تظل مسيرة البناء والتنمية مرتبطة بالإنسان المصري واحتياجاته وتطلعاته.