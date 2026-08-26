قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«اترك الماضي واحتفظ بالحب».. 5 مبادئ روحية للغفران والتسامح أعلنها البابا تواضروس
في زيارته للإسكندرية.. البابا تواضروس يعرب عن أمله في إنجاز مشروع مستشفى سان مايكل
البشر يفقدون السيطرة.. الأمم المتحدة تحذر من اقتراب عصر الروبوتات القاتلة
من 10 إلى 15 جنيهًا.. حقيقة تحرك أسعار البيض مع عودة المدارس
الأهلي السعودي يهزم أوكلاند سيتي ويضرب موعدا مع صن داونز في كأس القارات للأندية
الزمالك راحة من التدريبات غدا بعد ثلاثية البنك الأهلي
الكلية الفنية العسكرية 2026 .. شروط القبول وموعد التقديم
النائب محمد أبو العينين يهنئ أحمد موسى بعد تماثله للشفاء
متاحة الآن.. رابط الاطلاع على نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق
الصحة: لا يوجد أي انتشار وبائي للسالمونيلا في مصر
مستشار وزير التعليم العالي: طلاب الجامعات المصرية يحتاجون إلى الدعم.. ومواهبهم قادرة على المنافسة عالميًا
البابا تواضروس من كنيسة «غربال»: الغفران يكسر دائرة الغضب وحسابات المنطق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: الرئيس السيسي وضع المواطن في قلب أولويات الدولة باحتفالية المولد النبوي

مصطفى مزيرق
مصطفى مزيرق
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب مصطفى مزيرق، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف جاءت لتؤكد أن المواطن المصري يظل في قلب أولويات الدولة، وأن الجمهورية الجديدة لا تقوم فقط على إنشاء المشروعات الكبرى، وإنما تستهدف في الأساس تحسين حياة المواطنين وتطوير الخدمات وتوفير احتياجاتهم الأساسية، بالتوازي مع الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

توجيهات الرئيس للحكومة

وقال النائب مصطفى مزيرق إن توجيهات الرئيس للحكومة بشأن توفير السلع الأساسية والتوسع في منافذ البيع الحكومية وضبط الأسواق تمثل استجابة مباشرة لما يهم المواطن في حياته اليومية، مؤكدًا أن الدولة مطالبة باستمرار المتابعة والرقابة على الأسواق، والتأكد من وصول السلع إلى المواطنين بأسعار مناسبة، مع مواجهة أي محاولات للاحتكار أو الاستغلال، مشيرًا إلى أن هذه الملفات يجب أن تحظى باهتمام مستمر من الأجهزة التنفيذية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن توجيه الرئيس للمحافظين والمسئولين بضرورة النزول إلى الشارع والاستماع إلى المواطنين والتعامل المباشر مع الشكاوى يمثل تأكيدًا على أهمية الإدارة الميدانية، موضحًا أن المواطن في القرى والمراكز والمحافظات هو الأكثر معرفة باحتياجاته ومشكلاته، وأن سرعة الاستجابة للشكاوى وتحويلها إلى حلول على أرض الواقع هي المقياس الحقيقي لنجاح الأداء التنفيذي.

وأشار مزيرق إلى أن توجيهات الرئيس المتعلقة باستكمال مشروعات النقل وتحسين الطرق ورفع مستوى الانضباط المروري تحمل أهمية كبيرة للمواطنين، خاصة في المحافظات والمراكز والقرى، مؤكدًا أن تحسين الطرق ورفع كفاءة وسائل النقل لا ينعكس فقط على حركة المواطنين، وإنما يساهم أيضًا في دعم النشاط الاقتصادي وربط القرى والمراكز بالمناطق الإنتاجية والخدمية، وتحسين جودة الحياة بصورة مباشرة.

وشدد النائب مصطفى مزيرق على أن تأكيد الرئيس على سيادة القانون ومحاربة الفساد وحماية حقوق المواطنين يمثل أساسًا لاستمرار بناء الدولة الحديثة، مؤكدًا أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف يحمل رسالة تتجاوز الاحتفال بالمناسبة إلى استحضار أخلاق الرسول الكريم في الأمانة والرحمة والإتقان وحسن التعامل، وأن هذه القيم يجب أن تكون حاضرة في أداء كل مسئول وكل مواطن، حتى تظل مسيرة البناء والتنمية مرتبطة بالإنسان المصري واحتياجاته وتطلعاته.

النواب مجلس النواب البرلمان نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات المتهم بإنهاء حياة خطيب شقيقته بعد اكتشاف حملها منه

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا اليوم.. إليك التفاصيل

امام والدردير

تعليق غير متوقع من عمرو الدردير بعد تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي

الرئيس السيسي

أطمئنكم .. الرئيس السيسي يوجه رسالة عاجلة للمصريين

إمام عاشور

أول هدايا تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي بـ 15 مليون جنيه | خاص

امام والطيب

انتوا الاثنين شبه بعض.. رد فعل صادم من أحمد الطيب بعد تمديد عقد إمام عاشور

امام عاشور

الأهلي حسمها سريعًا.. شوبير يكشف مفاجأة الساعات الأخيرة في تجديد عقد إمام عاشور

إمام عاشور

كريم رمزي: إمام عاشور اختار الأهلي صح.. واختيار آدم وطني كان خطأ فادحًا

ترشيحاتنا

أرشيفية

«وصلوا إلى عتبة الباب».. الكشف عن تفاصيل جديدة حول محاولة اغتيال يائير نتنياهو في ميامي

اقتحام مركز «قلنديا»

ماليزيا: اقتحام مركز «قلنديا» يهدد فرص التعليم والتدريب للشباب الفلسطينيين

الفرقاطة

اليونان وإيطاليا تستعدان لتوقيع اتفاق بشأن حصول أثينا على فرقاطتين جديدتين

بالصور

فورد تستعد لإطلاق SUV جديدة بتصميم مستوحى من سيارات الرالي

فورد
فورد
فورد

بإطلالة أنيقة.. أنغام تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

أنغام تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها
أنغام تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها
أنغام تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها

أسعار هيونداي ماتريكس موديل 2010 المستعملة في مصر

هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس

احذر.. الإكثار من تناول حلوى المولد النبوي الشريف

الإكثار من تناول حلوى المولد النبوي الشريف
الإكثار من تناول حلوى المولد النبوي الشريف
الإكثار من تناول حلوى المولد النبوي الشريف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد