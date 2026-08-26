إرادة جيل يعلن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات والمسيئين للحزب وقياداته

أكدت اللجنة القانونية بحزب إرادة جيل اتخاذَ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من قام بالإساءة إلى الحزب، أو نشر أخبار وادعاءات كاذبة، أو تعمد التشهير بالحزب وقياداته.

وشدد الحزب، برئاسة تيسير مطر، على أنه لن يتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة، وملاحقة كل من يثبت تورطه في نشر الشائعات أو المعلومات غير الصحيحة، أو أى محاولات متعمدة للإساءة والتشويه، وذلك حفاظًا على حقوق الحزب وسمعته ومكانته.

وأكد حزب إرادة جيل أن حقه في الدفاع عن نفسه وقياداته وأعضائه مكفول بموجب القانون، وأن أي تجاوزات أو ادعاءات غير صحيحة سيتم التعامل معها من خلال الطرق القانونية والجهات المختصة، بما يضمن محاسبة المسؤولين عنها وردع أي محاولات تستهدف النيل من الحزب أو تشويه صورته أمام الرأي العام.