إرادة جيل: كلمة الرئيس السيسي في المولد النبوي رسالة واضحة لحماية المواطن

أكد إبراهيم ضيف، نائب رئيس حزب إرادة جيل، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف، حملت رسائل قوية ومباشرة تؤكد استمرار الدولة المصرية في حماية المواطن وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له، بالتوازي مع الحفاظ على أمن الدولة واستقرارها ومواصلة العمل في ملفات التنمية والبناء، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس عكست رؤية متكاملة للتعامل مع التحديات الداخلية والخارجية.

توجيه الرئيس للحكومة

وقال إبراهيم ضيف إن توجيه الرئيس للحكومة بضرورة المتابعة المستمرة لأوضاع الأسواق والتوسع في منافذ البيع الحكومية وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، يؤكد أن الدولة تضع احتياجات المواطن اليومية في مقدمة أولوياتها، لافتًا إلى أن ضبط الأسواق يحتاج إلى استمرار الرقابة الميدانية والتعامل الحاسم مع أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تفرض تحديات على مختلف الدول.

وأضاف نائب رئيس حزب إرادة جيل أن توجيهات الرئيس بشأن التواصل المباشر بين المحافظين والمسئولين والمواطنين تمثل أحد أهم عناصر الإدارة الناجحة، لأن المواطن هو الأقدر على تحديد المشكلات التي يواجهها في حياته اليومية، موضحًا أن فتح قنوات مباشرة لتلقي الشكاوى والاستفسارات والعمل على حلها يساهم في بناء الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي، ويضمن وصول نتائج خطط الدولة إلى الشارع بصورة أكثر فاعلية.

وأشار ضيف إلى أن حديث الرئيس عن الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية وضرورة عرضها بصورة واضحة أمام المواطنين يمثل تأكيدًا على أهمية المصارحة والوعي، موضحًا أن مصر واجهت خلال السنوات الماضية تحديات سياسية واقتصادية وأمنية كبيرة، ومع ذلك نجحت في الحفاظ على تماسك الدولة ومواصلة تنفيذ مشروعاتها التنموية، وهو ما يستوجب تقديم الحقائق كاملة للمواطنين حتى يكونوا شركاء حقيقيين في مسيرة البناء.

واختتم إبراهيم ضيف تصريحاته بالتأكيد على أن توجيه الرئيس بإنفاذ سيادة القانون بمنتهى الحسم، وعدم السماح بالفساد أو التلاعب بحقوق الشعب، يمثل ضمانة أساسية لحماية الدولة والمواطن معًا، مشددًا على أن استلهام أخلاق الرسول الكريم في هذه المناسبة يجب أن ينعكس على سلوك المجتمع ومؤسسات الدولة، من خلال الأمانة والإتقان والرحمة وتحمل المسئولية والعمل من أجل الصالح العام.