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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بحماة الوطن: توجيهات الرئيس السيسي بالمولد النبوي خارطة طريق لتعزيز الشفافية وتحسين حياة المواطنين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد المستشار محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف تمثل خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة، لأنها جمعت بين الحفاظ على أمن واستقرار الدولة، ومواصلة التنمية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز الانضباط والشفافية وسيادة القانون، مؤكدًا أن الرئيس وضع عددًا من الملفات التي تمس حياة المواطن مباشرة أمام الحكومة والمسئولين.

توجيهات الرئيس للحكومة

وقال محمد مجدي صالح إن توجيه الرئيس بإعداد تقرير شامل عن الإنجازات الفعلية في مختلف قطاعات الدولة وعرضه على المواطنين يؤكد أن الدولة تتجه إلى مزيد من المصارحة والشفافية، وأن المواطن من حقه أن يعرف حجم ما تم إنجازه والجهود التي بذلتها الدولة والموارد التي تم إنفاقها، مشيرًا إلى أن عرض الحقائق كاملة يساعد على رفع الوعي العام ويقطع الطريق أمام الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تستهدف التشكيك في مؤسسات الدولة.

وأضاف القيادي بحزب حماة الوطن أن تأكيد الرئيس على احترام العقود المبرمة مع المواطنين، خاصة المرتبطة بالمشروعات العقارية، يمثل رسالة مهمة لحماية حقوق المواطنين وترسيخ الثقة في السوق العقارية، مؤكدًا أن احترام الالتزامات التعاقدية يجب أن يكون قاعدة أساسية في التعامل بين الشركات والمواطنين، وأن المتابعة الحكومية لهذا الملف تعكس حرص الدولة على حماية حقوق المواطن والحفاظ على استقرار القطاع العقاري.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس بشأن تطوير منظومة النقل وتحسين الطرق وتشديد الانضباط المروري تمثل استجابة مباشرة لمتطلبات الشارع المصري، مؤكدًا أن تطوير البنية الأساسية لا يتوقف عند تنفيذ المشروعات، وإنما يمتد إلى ضمان كفاءة تشغيلها والحفاظ عليها وتحقيق أعلى درجات الأمان للمواطنين، إلى جانب ضرورة استمرار الحملات المرورية والتعامل الحاسم مع المخالفات التي تهدد حياة المواطنين.

وشدد محمد مجدي صالح على أن توجيه الرئيس بإنفاذ سيادة القانون وعدم وجود مكان للفاسد أو لمن يتلاعب بحقوق الشعب يحمل رسالة قوية لكل مسئول، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى مزيد من الانضباط والجدية وسرعة الإنجاز، وأن القيم التي جسدها الرسول الكريم، وعلى رأسها الأمانة والرحمة والإتقان وتحمل المسئولية، يجب أن تكون منهجًا في العمل العام، حتى تتحول جهود الدولة ومشروعاتها إلى نتائج يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

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