سوريا .. طريقة عمل الفاهيتا في 10 دقائق

الفاهيتا من الأكلات الشعبية في سوريا، كما تعتبر من الأكلات المفضلة أيضا في مصر، وتبحث الأمهات عن طريقة إعدادها لتقدمها لأسرتها على مائدة الطعام.

ونقدم في هذا التقرير طريقة عمل الفاهيتا السوري وفقا لموقع tasteofhome.

مكونات الفاهيتا

صدور فراخ منزوعة الجلد.

4 ملاعق كبيرة زيت.

2 ملاعق كبيرة عصير ليمون.

ملعقة ونصف ملح.

2 ملعقة كمون.

ملعقة ثوم بودر.

ملعقة فلفل أحمر.

فلفل اخضر مكعبات.

نصف كوب بصل مقطع.

أي نوع جبن.

طريقة عمل الفاهيتا السوري

1- في وعاء كبير، اخلطي ملعقتين كبيرتين من الزيت وعصير الليمون والتوابل.

2- أضف الدجاج إلى الوعاء يغطى لفترة من الوقت.

3- في مقلاة كبيرة يُقلى الفلفل والبصل في الزيت المتبقي حتى يصبح طريًا، ثم أزلها واحتفظ بها دافئة.

4- يصفى الدجاج مع التخلص من التتبيلة.

5- في نفس المقلاة، يُطهى الدجاج على نار متوسطة عالية حتى يختفي اللون الوردي، 5-6 دقائق.

6- يُعاد خليط الفلفل إلى المقلاة.

7- ضعي ملعقة من المكونات وسط الرقاق، اثنيها للنصف، وأضيفي الإضافات حسب الرغبة ورش الجبن.