بأسهل الخطوات .. طريقة عمل صينية الفاهيتا

صينية الفاهيتا من الأكلات الشهية و اللذيذة التي يعشقها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقها الغير تقليدي و مكوناتها الصحية و الضرورية لجسم الأنسان.



قدمت الشيف منال العالم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، طريقة عمل صينية الفاهيتا في المنزل بأسهل الخطوات ..

مقاديرصينية الفاهيتا



خليط الدجاج:

4 قطع فيلية دجاج

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 حبة متوسطة بصل، جوانح

4 فص ثوم، مهروس

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة اوريجانو

1 ملعقة صغيرة ريحان

1 ملعقة صغيرة كزبرة

1 ملعقة صغيرة ملح

1 حبة كبيرة فلفل حلو اخضر مفروم

1 حبة كبيرة فلفل حلو احمر مفروم



البطاطس:

4 حبة كبيرة بطاطس

1/4 كوب زبدة

1 كوب حليب

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود

1 كوب جبن شيدر مبروش

1 كوب جبن موزاريلا مبروش

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

طريقة تحضير صينية الفاهيتا



-سخني الفرن ١٨٠، احضري طبق فرن متوسط ، ادهنية بالزيت، اتركيه جانبا

-قطعي الدجاج الى أصابع صغيرة الحجم.

-في مقلاة سخني الزيت، اضيفي الدجاج وقلبي ليصبح ذهبي اللون، اضيفي البصل، الثوم وقلبي ليذبل، اضيفي البهارات واستمري بالتقليب، اضيفي الفلفل وقلبي

-ضعي الدجاج في الصينية على شكل طبقة متساوية

-اسلقي البطاطس، اهرسيها واضيفي الزبدة والحليب، البابريكا، الملح الفلفل

-وزعي البطاطس على الدجاج

-انثري الجبن

-ادخليها الفرن لتصبح ذهبية ، انثري البقدونس وقدميها



