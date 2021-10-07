بأسهل الخطوات .. طريقة عمل صينية الفاهيتا

صينية الفاهيتا من الأكلات الشهية و اللذيذة التي يعشقها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقها الغير تقليدي و مكوناتها الصحية و الضرورية لجسم الأنسان.
قدمت الشيف منال العالم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، طريقة عمل صينية الفاهيتا في المنزل بأسهل الخطوات ..
مقاديرصينية الفاهيتا
خليط الدجاج:
4 قطع فيلية دجاج
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
2 حبة متوسطة بصل، جوانح
4 فص ثوم، مهروس
1 ملعقة صغيرة كمون
1 ملعقة صغيرة كركم
1 ملعقة صغيرة بابريكا
1 ملعقة صغيرة اوريجانو
1 ملعقة صغيرة ريحان
1 ملعقة صغيرة كزبرة
1 ملعقة صغيرة ملح
1 حبة كبيرة فلفل حلو اخضر مفروم
1 حبة كبيرة فلفل حلو احمر مفروم
البطاطس:
4 حبة كبيرة بطاطس
1/4 كوب زبدة
1 كوب حليب
1 ملعقة صغيرة بابريكا
1 ملعقة صغيرة ملح
ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود
1 كوب جبن شيدر مبروش
1 كوب جبن موزاريلا مبروش
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
طريقة تحضير صينية الفاهيتا
-سخني الفرن ١٨٠، احضري طبق فرن متوسط ، ادهنية بالزيت، اتركيه جانبا
-قطعي الدجاج الى أصابع صغيرة الحجم.
-في مقلاة سخني الزيت، اضيفي الدجاج وقلبي ليصبح ذهبي اللون، اضيفي البصل، الثوم وقلبي ليذبل، اضيفي البهارات واستمري بالتقليب، اضيفي الفلفل وقلبي
-ضعي الدجاج في الصينية على شكل طبقة متساوية
-اسلقي البطاطس، اهرسيها واضيفي الزبدة والحليب، البابريكا، الملح الفلفل
-وزعي البطاطس على الدجاج
-انثري الجبن
-ادخليها الفرن لتصبح ذهبية ، انثري البقدونس وقدميها