بدون مبيدات .. 5 وصفات طبيعية لطرد الأبراص من المنزل نهائيا

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تبدأ بعض الزواحف مثل الأبراص (الوزغ) في الظهور داخل المنازل، مما يثير انزعاج الكثير من الأشخاص.

طرق منزلية لطرد الأبراص

وهناك بعض الوصفات الطبيعية الفعّالة لطرد الابراص دون الحاجة لاستخدام مبيدات كيميائية قد تضر بالصحة أو البيئة.

وهناك بعض الطرق المنزلية المجربة لطرد الأبراص بسهولة وأمان، وفقا لما نشر في موقع PestWiki وHealthline.

ـ رذاذ الفلفل الأسود والخل:

امزجي ملعقة فلفل أسود مطحون مع كوب ماء ونصف كوب خل أبيض.

ضعي الخليط في بخاخ، ورشيه في الزوايا، على النوافذ، وبالقرب من الأبواب.

الرائحة القوية تزعج الجهاز التنفسي للوزغ وتدفعه للهروب.

ـ قشر البيض:

ضعي نصف قشر بيضة نيئة في زوايا الغرف.

الأبراص تظن أن هناك حيوانًا مفترسًا في المكان وتهرب فورًا.

طرق منزلية لطرد الأبراص

ـ الثوم والبصل:

علقي قطعًا من الثوم أو شرائح بصل في أماكن تواجد الأبراص.

الرائحة النفاذة تطردها بشكل فعّال.

ـ زيوت عطرية طاردة:

اخلطي 10 قطرات من زيت النعناع أو زيت الكافور مع كوب ماء.

رشي المزيج في الأماكن التي تظهر فيها الأبراص.

الزيوت العطرية تشتت حواس الوزغ وتمنعه من البقاء.

ـ طُعم القهوة والتبغ:

امزجي القهوة المطحونة مع التبغ (من السجائر مثلًا) لتكوين كرات صغيرة.

ضعيها في أماكن ظهور الأبراص بعيدًا عن متناول الأطفال.

فعّال في حالات الانتشار الكبير جدًا.

طرق منزلية لطرد الأبراص

نصائح إضافية لمنع دخول الأبراص في المنزل

ـ سد الشقوق والفتحات في الجدران والنوافذ.

ـ تنظيف بقايا الطعام أولًا بأول.

ـ تقليل الإضاءة الخارجية التي تجذب الحشرات، وبالتالي تجذب الأبراص.

وبهذه الطرق الطبيعية، يمكنكِ التخلص من الأبراص نهائيًا دون اللجوء إلى المواد الكيميائية، والاحتفاظ بمنزلك نظيفًا وآمنًا طوال الصيف.