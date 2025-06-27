ننشر صور ضحايا حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية

ننشر صور ضحايا حادث الطريق الإقليمي ، الذى وقع بين سيارة ميكروباص تقل عددا من العمال وسيارة تريلا في نطاق مركز أشمون.



اسفر الحادث عن وفاة 19 شخصا من أبناء محافظة المنوفية ، منهم 18 فتاة من أبناء قرية كفر السنابسة .

إلقاء القبض على السائق

‎ألقت قوات أمن المنوفية القبض على سائق التريلا المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية في نطاق مركز أشمون.

‎جاء ذلك عقب تسببه في وقوع حادث على الطريق الإقليمي راح ضحيته 19 متوفى منهم 18 بنتا من أبناء قرية كفر السنابسة.

‎وكان سائق التريلا سلك الاتجاه المعاكس واختلت عجلة القيادة في يده ما أدى إلى دخوله في الميكروباص وجها لوجه ووفاة مستقليه.