ننشر صور ضحايا حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية

ننشر صور ضحايا حادث الطريق الإقليمي ، الذى وقع بين سيارة ميكروباص تقل عددا من العمال وسيارة تريلا في نطاق مركز أشمون.
اسفر الحادث عن وفاة 19 شخصا من أبناء محافظة المنوفية ، منهم 18 فتاة من أبناء قرية كفر السنابسة .
إلقاء القبض على السائق
ألقت قوات أمن المنوفية القبض على سائق التريلا المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية في نطاق مركز أشمون.
جاء ذلك عقب تسببه في وقوع حادث على الطريق الإقليمي راح ضحيته 19 متوفى منهم 18 بنتا من أبناء قرية كفر السنابسة.
وكان سائق التريلا سلك الاتجاه المعاكس واختلت عجلة القيادة في يده ما أدى إلى دخوله في الميكروباص وجها لوجه ووفاة مستقليه.