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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أول تحرك برلماني بشأن حادث الطريق الإقليمي .. بيان عاجل

دفن الضحايا
دفن الضحايا
محمد الشعراوي

تقدَّم النائب هاني خضر، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء وزير النقل، بشأن الحادث المأساوي الذي وقع صباح اليوم الجمعة على الطريق الإقليمي أمام مدخل قرية شما، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 20 مواطنًا، وإصابة عدد كبير من الأهالي.

حوادث دامية

وأكد النائب في بيانه أن الحادث ليس الأول من نوعه، بل يأتي في سلسلة من الكوارث المتكررة على هذا الطريق، لا سيما في المسافة الواقعة بين مركزي الباجور وأشمون، والتي تحوّلت إلى بؤرة يومية لحوادث دامية منذ أكثر من عام.

وقال إن أعمال الصيانة بدأت على هذا الطريق منذ شهور، لكن دون اتخاذ أي إجراءات احترازية حقيقية لضمان سلامة المارة، ودون وضع إشارات تحذيرية كافية أو تنظيم مروري مناسب، مما أدى إلى وقوع عشرات الضحايا بين قتلى ومصابين.

تحرك عاجل أمام البرلمان

وطالب النائب الحكومة باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة، جاء أبرزها:

1. تشكيل لجنة برلمانية وفتح تحقيق عاجل للوقوف على أسباب الحادث المتكرر ومحاسبة المقصرين.


2. وقف العمل العشوائي في صيانة الطريق إلى حين وضع خطة هندسية واضحة تراعي قواعد السلامة المرورية.


3. تشكيل لجنة فنية من وزارة النقل لمعاينة الطريق وتحديد بؤر الخطر بشكل عاجل.


4. صرف تعويضات فورية وعادلة لأسر الشهداء والمصابين.

واختتم خضر بيانه قائلاً: "استمرار هذا الوضع الكارثي دون تدخل حاسم يُعدّ تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين، ويقوّض ثقة الناس في قدرة الدولة على تأمين أبسط حقوقهم، وعلى رأسها الحق في الحياة والسلامة

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