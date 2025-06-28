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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟.. 3 عبادات أوصى بها النبي

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟
ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟
أحمد سعيد

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟.. أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أفضل عبادات يجب أن يعملها المسلم بعد أدائه صلاة الفجر في جماعة ففي تلك الأوقات وحتى شروق الشمس هناك بعض العبادات التي يجب أن يحرص عليها كل مسلم لاغتنام ثوابها وفي السطور التالية نتعرف على أفضل الأعمال المستحبة عقب صلاة الفجر.

3 أعمال مستحبة عقب صلاة الفجر

3 أعمال يجب أن يحرص المسلم على المواظبة عليها بعد صلاة الفجر وهي بالترتيب:

  1. أن يبقى المصلي جالساً في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس وتذهب حمرتها
  2. صلاة ركعتين وذلك كما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، في الحديث: "من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة".
  3. ترديد الذكر في هذا الوقت ومن الأذكار المأثورة التي رغب فيها الشرع الشريف، والإكثار من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والتلاوة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

أفضل ما يقال بعد صلاة الفجر

وحرص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأوصى باغتنامه، وعدم تفويته من خلال أفضل ما يقال بعد صلاة الفجر ، فإذا كان فضل الذكر عامة عظيم وقراءة القرآن الكريم كلام الله من أعظم العبادات فإن هذا يطرح السؤال عن أفضل ما يقال بعد صلاة الفجر هل الذكر أم قراءة القرآن ويزيد الحرص والبحث عنه بسبب أن صلاة الفجر هي إحدى الصلوات المكتوبة، أي أن الدعاء بعدها مستجاب. 

كما أن هذا الوقت يعد من الأزمنة المباركة، والتي لا ينبغي أن يفوتها عاقل، وقد ورد في نصوص السُنة النبوية الشريفة العديد من الصيغ التي يمكن وصفها بأنها أفضل ما يقال بعد صلاة الفجر حتى الشروق.

فضل قراءة القرآن بعد صلاة الفجر

وبناء على ما سبق فلا مانع من قراءة القرآن بعد صلاة الفجر ، ولا بأس بالمواظبة على قراءة القرآن بعد صلاة الفجر ، ولكن بشرط أن يتم ذلك بشكل ليس فيه تشويش على بقية الذاكرين وقُرّاء كتاب الله تعالى؛ استرشادًا بالأدب النبوي الكريم في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ» رواه الإمام مالك في "الموطأ" والإمام أحمد في "المسند".

أفضل الذكر بعد صلاة الفجر

ورد أن من أفضل الذكر بعد صلاة الفجر ما روى الترمذي ، وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال: دبر صلاة الفجر وهو ثانٍ رجليه قبل أن يتكلم-: لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له، لهُ المُلكُ، ولهُ الحمدُ، يُحيي ويميت وهو على كل شيءٍ قدير عشر مرات، كتب الله له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم؛ إلا الشرك بالله عز وجل .

وعن أفضل الذكر بعد صلاة الفجر روى أبو داود وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الفجر والمغرب: اللهم أجرني من النار . سبع مرات. 

كما جاء أن من أفضل الذكر بعد صلاة الفجر كذلك : اللهمَّ إني أسألكَ علمًا نافِعًا، وعملًا متقبلًا ورزقًا طيبًا(بَعْد السّلامِ من صَلاةِ الفَجْر).، وأيضًا :اللهم بكَ أحاول، وبكَ أصاول، وبك أقاتل (بعد صلاة الفجر).

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