لحظة مرعبة على اللايف.. مقـ..تل بلوجر شهير على تيك توك أمام جمهوره

شهدت منصة “تيك توك” حادثًا صادمًا بعدما قُتل البلوجر الفنزويلي جابرييل خيسوس سارمينتو أثناء بث مباشر أمام متابعيه.

ووفقًا لما نقلته “سي إن إن”، جاء الحادث بعد أن وجّه جابرييل انتقادات لاذعة للعصابات الإجرامية وبعض رجال الشرطة الفاسدين، مما دفع مجهولين إلى إطلاق النار عليه خلال البث.

وأكدت وزارة السلامة العامة في فنزويلا أن البلوجر كان قد أبلغ سابقًا بتعرضه لتهديدات. وقد أمر مكتب المدعي العام بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.

يذكر أن هذه الحادثة تأتي بعد مقتل صانعة محتوى لاتينية بنفس الطريقة الشهر الماضي، ما أثار قلقًا واسعًا حول تصاعد هذه الجرائم.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.