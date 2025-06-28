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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

حسام موافي يحذر من تجاهل الإمساك المزمن.. وصفة لتحسين حركة الأمعاء

حسام موافي
حسام موافي
أسماء عبد الحفيظ

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من الاستهانة بحالات الإمساك المزمن، خصوصًا عند تكراره بالتناوب مع الإسهال، موضحًا أن هذا النمط قد يكون مؤشرًا لمشكلة خطيرة في الجهاز الهضمي، مثل وجود انسداد جزئي في القولون.

وخلال حديثه في برنامج "ربي زدني علمًا" المذاع على قناة صدى البلد، أوضح موافي أن التناوب بين الإمساك والإسهال قد يكون ناتجًا عن ورم أو ضيق في القولون، وهو ما يؤدي إلى تراكم البراز وتحلله، ليخرج في صورة مادة سائلة تبدو كإسهال، بينما المشكلة الحقيقية هي الإمساك.

حسام موافي يحذر من تجاهل الإمساك المزمن..ويكشف وصفة طبيعية لتحسين حركة الأمعاء   

وأكد أن استمرار الإمساك، خاصة إذا صاحبه إسهال، يستدعي إجراء فحوصات دقيقة مثل منظار القولون، للتأكد من عدم وجود سبب عضوي أو خلل في العضلات السفلية المسؤولة عن حركة الأمعاء.

وأشار إلى أن بعض حالات الإمساك تكون وظيفية أو اعتيادية، وتظهر غالبًا لدى الأطفال أو في سن المراهقة، وتستمر أحيانًا لسنوات دون وجود مرض عضوي واضح، ورغم طول مدتها فإنها لا تمثل خطرًا كبيرًا بشرط استبعاد الأسباب المرضية.

وصفة طبيعية فعالة لتحسين حركة الأمعاء

حسام موافي يحذر من تجاهل الإمساك المزمن..ويكشف وصفة طبيعية لتحسين حركة الأمعاء 

كشف الدكتور حسام موافي عن نظام غذائي بسيط يمكن أن يساعد في علاج الإمساك المزمن، دون الحاجة إلى تدخل دوائي، ويتكون من الآتي:

  • تناول الزبادي الطبيعي
  • إضافة عسل نحل طبيعي إليه
  • تناول حبّة رمان سوداء كاملة
  • يتبعها برتقال طبيعي كامل وليس عصير
  • وفي المساء يمكن استخدام لبوس جلسرين إذا دعت الحاجة
حسام موافي يحذر من تجاهل الإمساك المزمن..ويكشف وصفة طبيعية لتحسين حركة الأمعاء 

وشدد موافي على أهمية التعامل الجاد مع أي تغير مستمر في طبيعة التبرز، خاصة عند البالغين، وعدم تأجيل الفحوصات الطبية اللازمة.

وصفة غذائية فعالة لعلاج الإمساك المزمن حسام موافي الإمساك الإسهال الجهاز الهضمي وصفة طبيعية فعالة لتحسين حركة الأمعاء حركة الأمعاء الإمساك والإسهال

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