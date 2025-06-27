ساب لوالدته البيت | موافي يوجّه رسالة شديدة اللهجة لهذا الشخص

وجه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، رسالة شديدة اللهجة لشخص ترك منزله بعد خلافات أسرية.

وأضاف حسام موافي خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة "صدى البلد" قائلا:"يا عاق يا رب تكون سامعني مفيش أسرة من غير مشاكل، هل ينفع تسيب البيت بسبب مشكلة عائلية؟".

منزلة الام والأب

وتابع موافى قائلا:" اقسم برب الكعبة لن ترى خيرا طول ما أنت سايب أمك ومتعرفش مكانك فين".

ونصح الشاب بالعودة إلى القرآن الكريم لمعرفة منزلة الأب والأم، معقبا:"ربنا أمرنا بمصاحبة الأم والأب بالمعروف حتى لو دعوا للشرك بالله".