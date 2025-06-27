طريقة عمل كفتة الأرز على الطريقة التقليدية

تُعد كفتة الأرز من الوجبات التي تجمع بين السهولة والطعم الشهي، ويمكن تقديمها بعدة طرق تُرضي جميع الأذواق.

وفي هذا الإطار، نستعرض طريقة تحضير كفتة الأرز التقليدية على طريقة الشيف مي صيام، بوصفة بسيطة ومكونات متوفرة في كل بيت.

طريقة عمل كفتة الأرز

طريقة عمل كفتة الأرز

المكونات:

نصف كيلو من اللحم المفروم

كوب من الأرز المصري المغسول والمصفى

حزمة من البقدونس والشبت والكزبرة

بصلة كبيرة

ملح وفلفل أسود وبهارات لحم

زيت غزير للقلي

طريقة عمل كفتة الأرز

طريقة التحضير:

ـ في محضرة الطعام، يُطحن الأرز مع البصل والخضرة حتى يتحول الخليط إلى قوام ناعم.

ـ يُضاف اللحم والتوابل إلى المزيج، وتُعجن المكونات جيدًا حتى تتجانس ويصبح الخليط متماسكًا.

ـ تُشكّل الكفتة على هيئة أصابع متوسطة الحجم، وتُترك لمدة 15 دقيقة.

ـ تُقلى في زيت غزير ساخن حتى تكتسب لونًا ذهبيا.

ـ تُقدم ساخنة مع سلطة الطحينة وخبز بلدي طازج.

طريقة عمل كفتة الأرز

ويمكن تقديم كفتة الأرز كوجبة رئيسية أو ضمن قائمة العزائم والعائلة، فهي طبق مصري أصيل يعكس بساطة المكونات وروعة الطعم.