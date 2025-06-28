MBC مصر تنقل 5 مواجهات نارية من دور الـ 16 في كأس العالم للأندية 2025

أعلنت قناة "MBC MASR 2" عن حصولها على حقوق بث 5 مباريات قوية من منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة، وذلك عبر تغطية مباشرة واستوديوهات تحليلية مميزة بصوت كبار المعلقين.

وجاء الإعلان عبر الإعلامي إبراهيم فايق، الذي كشف من خلال صفحته الرسمية عن تفاصيل المباريات المنتظرة ومواعيد عرضها، مؤكدًا أن القناة ستوفر تغطية شاملة للمواجهات الكبرى التي تجمع بين نخبة من أقوى الأندية العالمية.

مواعيد المباريات المنقولة عبر MBC MASR 2:

السبت 28 يونيو

الساعة 11 مساءً.. تشيلسي الإنجليزي × بنفيكا البرتغالي

الإثنين 30 يونيو

الساعة 10 مساءً.. إنتر ميلان الإيطالي × فلومينينسي البرازيلي

الساعة 4 فجرًا.. الهلال السعودي × مانشستر سيتي الإنجليزي

الثلاثاء 1 يوليو

الساعة 10 مساءً.. ريال مدريد الإسباني × يوفنتوس الإيطالي

الساعة 10 مساءً.. ريال مدريد الإسباني × يوفنتوس الإيطالي الساعة 4 فجرًا.. بوروسيا دورتموند الألماني × مونتيري المكسيكي

وستشهد هذه اللقاءات تعليقًا صوتيًا مميزًا بصوت كلٍ من الكابتن مدحت شلبي وفارس عوض، في تغطية عربية رفيعة المستوى.

وانتهت المرحلة الأولى من دور المجموعات بخروج عدد كبير من الأندية العربية والعالمية، من بينها الأهلي المصري وبورتو البرتغالي، فيما ودعت فرق الوداد المغربي، الترجي التونسي، العين الإماراتي، وباتشوكا المكسيكي المنافسات مبكرًا.

وفي المقابل، حافظ الهلال السعودي على تمثيل العرب في البطولة، بعد تأهله التاريخي إلى دور الـ 16، إثر فوزه الثمين على باتشوكا بهدفين نظيفين، ليكون النادي العربي الوحيد المتبقي في الأدوار الإقصائية.

الأندية المتأهلة لدور الـ 16 في كأس العالم للأندية

من بين الأندية المتأهلة:

مانشستر سيتي

ريال مدريد

تشيلسي

باريس سان جيرمان

إنتر ميلان

بايرن ميونيخ

بنفيكا

يوفنتوس

فلامينجو

بوتافوجو

فلومينينسي

مونتيري

بوروسيا دورتموند

بالميراس

إنتر ميامي

الهلال السعودي

ومن المتوقع أن تشهد مواجهات دور الـ 16 إثارة كبيرة، في ظل تواجد كبار القارة الأوروبية وأبطال أمريكا الجنوبية، مع متابعة جماهيرية واسعة من محبي كرة القدم حول العالم.