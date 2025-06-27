ليفربول يعزز صفوفه بالتعاقد مع الحارس فريدي وودمان في صفقة مجانية

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن تعاقده الرسمي مع الحارس الإنجليزي فريدي وودمان في صفقة انتقال حر، ليصبح أحدث المنضمين إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء ضم وودمان، البالغ من العمر 28 عامًا، عقب انتهاء عقده مع نادي بريستون نورث إند، ليبدأ رحلة جديدة في مسيرته الكروية داخل أسوار ملعب "أنفيلد"، حيث يُنتظر أن ينضم لتدريبات الفريق استعدادًا للموسم الجديد تحت قيادة المدير الفني أرني سلوت.

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تأتي صفقة وودمان كجزء من خطة ليفربول لتدعيم صفوفه، بعد أن سبق له التعاقد هذا الصيف مع كل من فلوريان فيرتز وجيريمي فريمبونج من باير ليفركوزن، بالإضافة إلى الظهير الأيسر ميلوس كيركيز من بورنموث.

ويملك فريدي وودمان سجلًا مميزًا في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى، حيث شارك في 138 مباراة مع بريستون نورث إند خلال ثلاثة مواسم، وحصل على جائزة أفضل لاعب في النادي لموسم 2022-2023، تقديرًا لأدائه الثابت والمميز.

كما سبق له تمثيل عدة أندية في إنجلترا واسكتلندا، منها نيوكاسل يونايتد وسوانزي سيتي وكيلمارنوك، بجانب تمثيله منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا في فترات سابقة.

ومن المنتظر أن ينضم الحارس الجديد إلى معسكر الإعداد للموسم المقبل في مركز تدريب "أكسا" خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة تُعزز خيارات ليفربول في مركز حراسة المرمى قبل بداية موسم 2025-2026.