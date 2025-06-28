أميرة فتحي: لا أجد فى الأكل متعة.. سعادتي تتحقق بالحفاظ على رشاقتي

كشفت الفنانة أميرة فتحي عن النظام الغذائي الذي تتبعه للحفاظ علي رشاقتها.

وقالت أميرة فتحي فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: عندي مشكلة لا أحب الاكل بالأساس اي أنني لا أجد فيه متعة، حتي أنني من الاشخاص الذين يأكلون بشكل سريع، وأتمني ان يكون هناك حبوب يتم تناولها بدلًا من الطعام.

وأستكملت أميرة فتحي: اتناول الاكل الصحي، حتي أحافظ علي صحتي، بالإضافة الي انني حين أشعر بالحزن لا اتناول الطعام، وحين أشعر بالسعادة الشديدة إيضُا لا أتناول الطعام.

وتضيف أميرة فتحي: متعتي حين أقف أمام المرآة أجد نفسي رشيقة، فأنا أحب نفسي أكثر من الطعام.

وكان آخر أعمال أميرك فتحي هو مسلسل السرايا، والذي عرض منذ عدة سنوات.

السرايا" بطولة سوسن بدر وأميرة فتحى و مجدى كامل و ياسر على ماهر وهاني حسين و دنيا عبد العزيز و ريم هلال وميار الغيطى ورانيا ملاح وناصر سيف وظهور خاص لعبير صبرى فى الأحداث، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول الطبقات الثرية ومشاكلها فى المجتمع ومن تأليف احمد صبحي واخراج وائل فهمي عبد الحميد .