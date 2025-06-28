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تسبب الانتفاخ والتقلصات.. احذر هذه العادات اليومية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تسبب الانتفاخ والتقلصات.. احذر هذه العادات اليومية

احذر هذه العادات اليومية.. تسبب الانتفاخ والتقلصات دون أن تشعر
احذر هذه العادات اليومية.. تسبب الانتفاخ والتقلصات دون أن تشعر
أسماء عبد الحفيظ

يعاني الكثير من الناس من مشكلة الانتفاخ والتقلصات بشكل متكرر، وغالبًا ما يظنون أن السبب هو أنواع طعام معينة تسبب الإنتفاخ، لكن الحقيقة أن هناك عادات يومية خاطئة نمارسها دون انتباه تؤدي إلى اضطراب في الهضم، وزيادة الغازات، والشعور بثقل في البطن.

احذر هذه العادات اليومية.. تسبب الانتفاخ والتقلصات دون أن تشعر

إليك أبرز هذه العادات لتتجنبها وتمنح جهازك الهضمي فرصة للراحة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1. تناول الطعام بسرعة
عند الأكل بسرعة، تبتلع كميات كبيرة من الهواء دون أن تشعر، ما يؤدي إلى تراكم الغازات في الأمعاء ويسبب الانتفاخ. كما أن الهضم يبدأ من الفم، والمضغ الجيد يُسهّل على المعدة عملها.

الحل: خذ وقتك أثناء الأكل، وامضغ الطعام ببطء وهدوء.

2. الإفراط في شرب المشروبات الغازية
المشروبات الغازية مليئة بالفقاعات وثاني أكسيد الكربون، الذي يدخل إلى الجهاز الهضمي ويعلق فيه، مسببًا الانتفاخ والتقلصات، حتى لو كانت "دايت".

 الحل: استبدل المشروبات الغازية بالماء الدافئ أو مشروبات طبيعية مهدئة مثل النعناع أو الزنجبيل.

3. تناول كميات كبيرة من الأطعمة الدسمة أو المقلية
الدهون تُبطئ عملية الهضم، وتزيد من الشعور بالامتلاء والثقل، وغالبًا ما تؤدي إلى تقلصات بسبب تحفيز الجهاز الهضمي لإفراز العصارات بكمية أكبر.

 الحل: قلل من الأطعمة المقلية والدهنية، واختر طرق طهي صحية مثل الشوي أو السلق.

4. الإكثار من الكافيين أو القهوة على معدة فارغة
القهوة تحفز إفراز الأحماض المعدية، وعند تناولها صباحًا بدون طعام، قد تهيج المعدة وتسبب تقلصات مؤلمة وانتفاخًا لاحقًا.

 الحل: تناول وجبة خفيفة قبل شرب القهوة، أو اختر القهوة منزوعة الكافيين.

5. قلة شرب الماء
الجفاف يبطئ حركة الأمعاء، ويزيد من فرص تراكم الغازات والإمساك، ما يؤدي بدوره إلى انتفاخ مستمر.

 الحل: احرص على شرب 6 إلى 8 أكواب من الماء يوميًا، وابدأ صباحك بكوب ماء دافئ.

6. تناول الطعام في أوقات متأخرة من الليل
الأكل قبل النوم مباشرة لا يمنح الجهاز الهضمي الوقت الكافي للعمل بشكل سليم، مما يؤدي إلى سوء هضم وانتفاخ، خاصة إذا كانت الوجبة ثقيلة أو غنية بالكربوهيدرات.

احذر هذه العادات اليومية.. تسبب الانتفاخ والتقلصات دون أن تشعر

 الحل: اجعل آخر وجبة قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل.

7. قلة الحركة بعد الأكل
الجلوس أو النوم مباشرة بعد تناول الطعام يُعيق الهضم ويشجع على تراكم الغازات، خاصة عند أصحاب القولون العصبي.

 الحل: قم بالمشي الخفيف لمدة 10 إلى 15 دقيقة بعد الأكل لمساعدة الأمعاء على العمل بكفاءة.

احذر هذه العادات اليومية.. تسبب الانتفاخ والتقلصات دون أن تشعر

8. التوتر والقلق
الحالة النفسية تؤثر بشكل مباشر على صحة الجهاز الهضمي، حيث يؤدي التوتر إلى تشنجات في الأمعاء وزيادة الغازات وانتفاخ البطن.

الحل: مارس تمارين التنفس العميق أو الاسترخاء، واهتم بصحتك النفسية بقدر اهتمامك بنظامك الغذائي.

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تسبب الانتفاخ والتقلصات.. احذر هذه العادات اليومية

احذر هذه العادات اليومية.. تسبب الانتفاخ والتقلصات دون أن تشعر
احذر هذه العادات اليومية.. تسبب الانتفاخ والتقلصات دون أن تشعر
احذر هذه العادات اليومية.. تسبب الانتفاخ والتقلصات دون أن تشعر

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