لهذا السبب|حسام حسن يتخلى عن نجم الزمالك ويضعة خارج المعسكر.. ماذا حدث؟

تعرّض أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى إصابة في كاحل القدم، خلال مباراة الأهلي أمس الجمعة، في نهائي كأس مصر، التي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد، على ملعب الأول بارك بالرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية.

الزمالك

استبعاد نجم الزمالك من معسكر منتخب مصر

وأكدت مصادر، أن زيزو أصبح خارج قائمة منتخب مصر، لمعسكر مارس المقبل، في ظل الورم الكبير في قدمه اليمين، وتحديدًا بالكاحل، والتي منعته حتى الآن من إجراء أي أشعة على قدمه، للوقوف على حجم الإصابة، إلا بعد اختفاء الورم، لكن التشخيص المبدئي، التواء في أربطة كاحل القدم، وسيكون من الصعب لحاقه بمعسكر منتخب مصر.

منتخب مصر يعلن قائمة معسكر مارس غدًا

ويعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، عن قائمة الفريق لمعسكر شهر مارس الجاري، الذي يشارك المنتخب خلاله في دورة ودية مع منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا، بدولة الإمارات.

ويعقد التوأم حسام وإبراهيم حسن، مؤتمرًا صحفيًا الثانية ظهر غدٍ الأحد، بمقر اتحاد الكرة، للحديث عن التفاصيل الخاصة بمعسكر مارس.

قائمة منتخب مصر

وضع حسام حسن، مدرب منتخب مصر، 25 اسمًا في قائمة المنتخب الوطني لمعسكر مارس الحالي، والذي يخوض فيه الفراعنة دورة الإمارات الودية، ويبدأها بصدام أمام نيوزيلندا يوم 22 من الشهر الجاري، علمًا بأن المعسكر ينطلق يوم 12 على أن يسافر للإمارات يوم 19.

الاهلي والزمالك

وأكدت مصادر، أن حسام حسن اختار 25 اسمًا في قائمة منتخب مصر لمعسكر شهر مارس، بينهم 12 لاعبا من قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وذلك بعد انتهائه من متابعة كافة المباريات قبل الإعلان عن القائمة النهائية، وآخرها قمة نهائي كأس مصر، والتي أقيمت أمس الجمعة بالسعودية.

وتشمل قائمة منتخب مصر لدورة الإمارات الودية كلاً من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير وأحمد الشناوي ومحمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم ومحمد هاني وأحمد حجازي ومحمد حمدي وأحمد كالوشا وحسام عبد المجيد ومحمد شكري ورامي ربيعة وأحمد فتوح.

خط الوسط: إمام عاشور ونبيل عماد دونجا وحمدي فتحي وعمر مرموش ومحمد مجدي أفشة ومصطفى فتحي ومروان عطية وحسين الشحات ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد ومحمد شريف وحسام أشرف.