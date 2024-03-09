4 آلاف جنيه .. فرص عمل لن تعوض للشباب | تفاصيل

يسعي الكثير من الشباب إلى إيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتبا ماديا يعينهم على الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها العالم وعليه فإن الإدارة المركزية لتمكين الشباب تعلن بشكل مستمر عن وظائف شاغرة.

فرص عمل الشباب والرياضة

وتأتي فرص عمل الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، وذلك ضمن مبادرة «توظيف مصر»، حيث تتوافر الوظائف فى أحد المطاعم.

وتتضمن الوظائف المعلنة من قبل الإدارة المركزية لتمكين الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة عدد من التخصصات المطلوبة.

تخصصات فرص عمل الشباب والرياضة



وتتضمن التخصصات المطلوبة ضمن اعلان وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية أن الوظائف والتخصصات المطلوبة ما يلي :-

- عضو فريق مطعم، خبرة أو بدون خبرة، ويشمل: «كاشير، ديسبتشر، ويتر».

- شيف مناقيش.

- مساعد شيف مناقيش.

- شيف غربي.

- مساعد شيف غربي.

- كما تتضمن التخصصات المطلوبة مندوب توصيل طلبات.

- يعمل المقبولون في فرع المطعم بـ«أكتوبر، والشيخ زايد، والتجمع الخامس».

شروط فرص عمل الشباب والرياضة



وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم لشغل الوظائف المعلنة والتى تتضمن مايلي:-

- أن يكون المتقدم للوظيفة خريجا أو طالبا.

- موقف واضح من التجنيد.

- تتضمن الشروط أن يكون السن من 18 حتى 33 سنة.

مميزات فرص عمل الشباب والرياضة

- يحصل المقبولون في الوظيفة على راتب لا يقل عن 4 آلاف جنيه، ويزيد حسب كل وظيفة، والخبرة.

- توفير سكن للمغتربين.

- وجبة يوميا.

- كما تتضمن المميزات الحصول على يوم إجازة في الأسبوع.

- إجازات سنوية·

- تأمين طبي خاص.

- تأمين اجتماعي.

- ترقيات.

كيفية التقديم على وظائف الشباب والرياضة

ويمكن للراغبين في الحصول على فرص عمل الشباب والرياضة الدخول علي الصفحة الرسمية للشباب والرياضة وملئ الاستمارة.

مبادرة توظيف مصر



وتأتي مبادرة توظيف مصر نتاج للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية .

وتسعي المبادرة إلي توفير فرص عمل للشباب من خلال عقد اليوم التوظيفي المفتوح لبعض المؤسسات التي تسعي إلي موظفين لشغل الوظائف المتاحة لديها.