عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدًا.. آخر موعد لتلقى طلبات وظائف المدرسة التكنولوجيا بالوادى الجديد

محافظة الوادي الجديد
محافظة الوادي الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد أن غدا السبت هو آخر موعد لتلقى طلبات وظائف  الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية بمدينة الخارجة تحت إشراف بوحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية  وتضمنت الشروط أن السن لايزيد عن 50 سنة وان يكون المتقدم من ابناء محافظه الوادى الجديد، وحصول المتقدم على مؤهل عالى مناسب، وأن يكون من العاملين بالتربيه والتعليم خبره فى مجال العمل للمدارس المشتركه (حكومى).



وقال المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، أن آلية التقدم للوظائف أن يتم إرسال بيان حالة حديث معتمد على الرقم التالى واتساب 01202037327 على أن يتم الإرسال بحد اقصى السبت 9مارس 2024م، وسيتم التواصل مع المتقدمين بميعاد المقابلة. 

وفى سياق متصل أكد وكيل التعليم بالوادى الجديد، على مواصلة فعاليات البرنامج التدريبى لتأهيل القيادات الوسطى لتولى المناصب العليا والقيادية والذى يجرى إعداده وتنفيذه بالتعاون والتنسيق مع إدارة التدريب بالمديرية والادارات التعليمية بالمحافظة، لدعم خطط تدريب كوادر الصفوف الثانية والثالثة لتولى المناصب العليا والقيادية ، وأن يكون ذلك معيارا أساسيا من معايير تقييم الآداء.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أن مدة البرنامج  4 اسابيع تدريبية بواقع 100 ساعة تدريبية  السعى لتقديم الأفضل من اجل تطوير الآداء وتنمية مهارات وقدرات العاملين بقطاع تعليم المحافظة ومنحهم الفرص لآداء افضل وعمل متطور متميز، والسعى لتقديم الأفضل من أجل تطوير الآداء وتنمية مهارات وقدرات العاملين بقطاع تعليم المحافظة ومنحهم الفرص لآداء افضل وعمل متطور متميز.

إدارات التعليم أخصائيين الاجتماعيين اجتماعي الاجتماعيين الإدارات التعليمية الاخصائيين بالتربية والتعليم برنامج التدريبي برنامج التدريب تكنولوجيا التطبيقية تكنولوجيا ديرية التربية والتعليم مدارس التكنولوجيا التطبيقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه دفعة واحدة|الذهب يعود للانخفاض بعد قفزة جنونية..وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا|الدولار يتراجع للمرة الثانية في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه الآن

رد فعل صادم من اتحاد الكرة على مشاركة صلاح مع ليفربول أمام سبراتا براج

مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتهمين في قضية طالبة العريش نيرة

محمود الخطيب يحسم موقفه من السفر لحضور نهائي كأس مصر.. مفاجأة

أكبر انخفاض أسبوعي.. تصريحات رئيس المركزي الأمريكي بشأن الفائدة تهبط بالدولار

خفض ساعات العمل في رمضان 2024 .. قرار جديد من الحكومة

والد الشهيد عبدالله أحمد لـ صدى البلد: كان محبوبا من الجميع ودافع عن تراب سيناء

موضوعات متعلقة

محافظ الوادي الجديد: صرف حصة إضافية من السكر لأصحاب البطاقات التموينية خلال رمضان

ترشيحاتنا

شاهد.. الشرطة تدخل الفرحة على المواطنين قبل شهر رمضان

مج.زرة الطحين.. جيش الاحتلال يعترف بإطلاق النار على الفلسطينيين شمال غزة

مسيرتهم ستبقى خالدة.. وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بيوم الشهيد

شوقي يختتم زيارته الرسمية إلى النيابة العامة لمملكة البحرين

القومي للمرأة يختتم فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج التوعوي "مشوارك.. أمان"

المفوضية الأوروبية تكشف عن تفاصيل فتح ممر إنساني من قبرص إلى غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسما شريف منير تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة

القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من الحصص الغذائية بنصف الثمن تزامنا مع رمضان

مباراة الأهلي والزمالك| كيف تتجنب التوتر المؤدي لمشاكل صحية؟

مي فاروق تتألق بإطلالة غير متوقعة في الرياض.. شاهد

فيديو

القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من الحصص الغذائية بنصف الثمن تزامنا مع رمضان

خطير ومميت.. مرض «الببغاوات» الغامض يودي بحياة 5 أشخاص

خرطوم بلاستيك.. مدرس يعنف تلميذا داخل المدرسة والتعليم ترد بجزاء صارم

احترف الدور.. ممثل صيني يحقق ثروة طائلة من التسول على مدار 12 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

اﻟﻤﺰﻳﺪ