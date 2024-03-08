غدًا.. آخر موعد لتلقى طلبات وظائف المدرسة التكنولوجيا بالوادى الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد أن غدا السبت هو آخر موعد لتلقى طلبات وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية بمدينة الخارجة تحت إشراف بوحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتضمنت الشروط أن السن لايزيد عن 50 سنة وان يكون المتقدم من ابناء محافظه الوادى الجديد، وحصول المتقدم على مؤهل عالى مناسب، وأن يكون من العاملين بالتربيه والتعليم خبره فى مجال العمل للمدارس المشتركه (حكومى).





وقال المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، أن آلية التقدم للوظائف أن يتم إرسال بيان حالة حديث معتمد على الرقم التالى واتساب 01202037327 على أن يتم الإرسال بحد اقصى السبت 9مارس 2024م، وسيتم التواصل مع المتقدمين بميعاد المقابلة.



وفى سياق متصل أكد وكيل التعليم بالوادى الجديد، على مواصلة فعاليات البرنامج التدريبى لتأهيل القيادات الوسطى لتولى المناصب العليا والقيادية والذى يجرى إعداده وتنفيذه بالتعاون والتنسيق مع إدارة التدريب بالمديرية والادارات التعليمية بالمحافظة، لدعم خطط تدريب كوادر الصفوف الثانية والثالثة لتولى المناصب العليا والقيادية ، وأن يكون ذلك معيارا أساسيا من معايير تقييم الآداء.



وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أن مدة البرنامج 4 اسابيع تدريبية بواقع 100 ساعة تدريبية السعى لتقديم الأفضل من اجل تطوير الآداء وتنمية مهارات وقدرات العاملين بقطاع تعليم المحافظة ومنحهم الفرص لآداء افضل وعمل متطور متميز، والسعى لتقديم الأفضل من أجل تطوير الآداء وتنمية مهارات وقدرات العاملين بقطاع تعليم المحافظة ومنحهم الفرص لآداء افضل وعمل متطور متميز.